Miguel Polo Polo fue víctima de robo en Italia

El representante Miguel Polo Polo fue víctima de un robo en Europa, mientras visitaba a familiares suyos que residen en Italia. El congresista viajó con dos amigos a ese país, para pasar año nuevo con su tía y primos, a quienes no veía desde vas más de 20 años.

“Me confié al estar en el primer mundo. Uno cree aquí todo es perfecto, que no hay delincuencia, que todos viven bien, que estás felices, y me equivoqué. Resulta que en la noche se me metieron las ganas de querer ir por unos drinks y me fui con dos amigos de Colombia con los cuales vine, que trabajan conmigo y nos fuimos para el centro de Roma”, relató.

Polo Polo agregó que conocieron a un hombre “negro súper alto que hablaba español” y, después de salir del lugar en el que estaban de rumba, esa persona los acompañó a buscar transporte. Durante el trayecto otros dos sujetos, al parecer conocidos del hombre, los interceptaron y tal parece que los drogaron para quitarles sus pertenencias, entre las que había relojes, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y hasta la tarjeta de ingreso al Capitolio Nacional en Colombia.

“Cuando vamos a tomar el transporte nos damos cuenta que yo no tenía mi billetera. En la billetera tenía 400 euros en efectivo, tenía mi tarjeta de crédito, la tarjeta con la que se entra el Congreso, así que no sé con que voy a entrar ahora. Tenía mis documentos, prácticamente toda la información ahí, mi libreta militar. A mi asesora le robaron una cadena de oro muy bonita y a mi otro asesor, que está inconsciente, le alcanzaron a quitar un reloj de 3 millones de pesos”, indicó.

El representante afirmó que fue un error haberse confiado y pidió a sus seguidores “tener mucho cuidado” si viajan a Europa o cualquier otro destino donde comúnmente se puede pensar que es más seguro que Colombia.