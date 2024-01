Salimos de ese demonio, depravado: Diputado tras escandalo sexual en el Country Club

Cartagena

En la Asamblea Departamental de Bolívar celebraron que Iván David Borrero haya salido del cargo de secretario de Hacienda, tras el escándalo sexual que protagonizó en el Country Club de Barranquilla.

La decisión la tomó el gobernador Yamil Arana, quien manifestó que ante las dudas le pidió apartarse del cargo y le aceptó su renuncia.

El diputado Ever Rico Royero le dio un espaldarazo al gobernador, llamó como supuesto depravado sexual y demonio a Iván David Borrero.

“El espaldarazo va en relación al proceder del señor gobernador, estamos en medio de un escándalo nacional y sacó a este supuesto depravado sexual que fungía como secretario de Hacienda del departamento de Bolívar. No me quiero imaginar, solamente este secretario demoró nueve días no me quiero imaginar si hubiese demorado los cuatro años; tampoco quiero imaginarme todas las actividades que ese tipo, este supuesto degenerado tiene en su mente, gracias a Dios salimos de ese demonio”, expresó el diputado.

Añadió, “nosotros aquí en este gobierno ya somos noticia nacional y vaya que noticia nacional somos, por habernos equivocado en el nombramiento de esta persona. Hoy en día se escogen solamente por los conocimientos, por los pergaminos, por lo que tenga en la hoja de vida y se ha perdido lo más importante que es el carácter de la persona”.

“Preocupado por la situación, no es para menos, nosotros estamos en el departamento más turístico de Colombia y vienen a enlodar la imagen de Yamil Arana que todavía no tiene el tiempo de vida para estar en un escándalo; viene a enlodarle la imagen a este muchacho que es nuestro querido gobernador, que se ha único con la lucha con el alcalde de Cartagena con el campo abierto de prostitución más grande que tiene Colombia que fue el centro”, aseguró Ever Rico Royero.

El gobernador de Bolívar sostuvo que, ahora al cargo de secretaría de hacienda llega Lanny Quintero, quien fungió como secretaria de Hacienda en la Alcaldía de Barranquilla.