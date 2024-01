¿Personas que ganan más del mínimo recibirán aumento en su salario? Le explicamos

El Ministerio de Trabajo anunció que la fijación del aumento del salario mínimo para este 2024 quedó en 1′300.000 pesos.

Así las cosas, el salario mínimo en Colombia, que estaba en 1′160.000 pesos, aumentó en un 12%. Además, el subsidio de transporte será de 162.000 pesos, es decir, tuvo un aumento del 15%.

Cabe resaltar que estos ajusten son el resultado de negociaciones entre representantes del sector laboral, empresarial y gubernamental con el propósito de lograr un equilibrio que beneficie tanto a los trabajadores como empleadores.

De igual forma, el aumento del salario mínimo depende de factores determinantes como la inflación, el aumento del IPC y la productividad de la economía durante el año. Frente a estos ajustes salariales, los empleadores deben tener en cuenta que ningún colombiano puede ganar menos del salario mínimo mensual legal vigente que pacte el Gobierno Nacional.

En ese orden de ideas, ¿las personas que ganen más del mínimo recibirán un aumento en su salario para este 2024?

En la legislación no existe una obligación explícita sobre el aumento de los salarios, sin embargo, la Corte Constitucional estableció que los ajustes de los sueldos se deben hacer con base en el IPC, con el propósito de compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores con respecto a la cifra de la inflación.

Pese a que no hay una obligación de subirle el salario a quienes ganan más del mínimo la Corte Constitucional señala que al momento de concertar la cifra es importante tener en cuenta el principio constitucional de una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. No obstante su aplicación no es obligatoria y los empleadores pueden determinar el incremento si así lo deciden.