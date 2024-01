Sobre serie de Sofía Vergara, habla Michael Corleone, el hijo de Griselda Blanco

Sofía Vergara y Michael Corleone. Foto: (Photo by Carlos Alvarez/WireImage) / Suministrada

Sofía Vergara, es una de las actrices colombianas más exitosas de la historia y, sin duda, la mejor pagada. Según la revista Forbes, sólo en el año 2020 se ganó la bicoca de 43 millones de dólares por su papel en Modern Family, la exitosa serie de ABC, su intervención en America´s Got Talent, además de su participación en las campañas publicitarias de Wallmart y Rooms to go.

Este año arrancó para Sofía con una gira europea que empezó en Madrid en donde estuvo hasta hace dos días y siguió en Londres donde debe estar hoy. El recorrido por los más importantes medios de Europa tiene el propósito de promover la serie de Netflix que protagonizará y que se estrenará en las próximas semanas.

La serie se llama ‘Griselda’ y es una historia basada en la vida de Griselda Blanco, la jefa mafiosa que era la patrona del narcotráfico cuando Pablo Escobar solo robaba lápidas. De hecho, ella fue su mentora en el bajo mundo.

Griselda Blanco controló el mercado de la cocaína en Nueva York y Miami. Arrancó su imperio criminal cuando era apenas una adolescente en el barrio de la Santísima Trinidad de Medellín, más conocido como Barrio Antioquia. A los ventipocos años se fue a Estados Unidos, a Queens en Nueva York, y a fuerza de astucia y plomo se ganó sus apodos.

Le decían ‘La Madrina’ porque con el narcotráfico amasó una fortuna que en su momento se calculó en 500 millones de dólares de los años 70, hoy serían 12.000 millones de dólares.

También le decían “la viuda negra” porque le atribuyen el asesinato de casi todos sus esposos.

También le achacan un poco más de 200 homicidios cometidos en Miami durante las guerras de los llamados “Cocaine cowboys” en los 80.

En 2012, cuando “la reina de la coca” había vuelto a Medellín tras pasar casi 20 años en una prisión de Estados Unidos, fue asesinada por sicarios en una carnicería del barrio Belén de Medellín, a donde fue sola a comprar 300 mil pesos en Ossobuco y lomito.

Su vida ha inspirado películas, novelas y ahora esta serie de Netflix que promete ser una de las producciones estrella de 2024.

El hijo menor de Griselda Blanco fue bautizado Michael Corleone, en honor al hijo del capo de la mafia siciliana Vito Corleone en la película El Padrino.

Mil gracias al señor Michael Corleone Blanco, el hijo de la viuda negra Griselda Blanco. Ella fue la reina de la coca y ahora él es empresario en el mercado legal de marihuana. El señor Blanco piensa reclamar legalmente por la nueva serie de Netflix, protagonizada por la muy talentosa Sofía Vergara.