Transportadores retirarán camión incinerado en vía Villavicencio, pero siguen inconformes

En entrevista con W Radio, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), aseguró que nunca se llegó a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura y con Coviandina que es la concesionaria de la vía Bogotá – Villavicencio sobre el retiro del camión cisterna que se encuentra en el túnel de Quebrada Blanca desde el pasado 26 de diciembre.

A pesar de que la ANI y Coviandina habían asegurado que luego de una reunión de este viernes se había logrado llegar a acuerdos con el gremio camionero y la empresa dueña del camión que es Contranscopetrol, Fedetranscarga desmintió dicha versión y aseguró que la decisión de retirar el vehículo por parte de la empresa camionera se debe solamente a que desean que la transpirabilidad de la vía no se siga afectando.

Allí mismo, Cuervo, hizo algunas críticas tanto a la ANI como a Coviandina, al expresar que pareciera que no les interesara el bienestar de los transportadores y usuarios del importante corredor vial, teniendo en cuenta que ya pasaron más de 17 días del accidente y nunca quisieron sacar el vehículo accidentado, trasladando la responsabilidad a la empresa transportadora.

En sus declaraciones agregó “para nosotros el interés puede llegar a ser simplemente que hoy por hoy se quiere instaurar en el país ese hecho de no hacer para que otros hagan, cuál es el interés que tiene el concesión, si estuvieran digamos muy habidos de resolver los problemas, por ejemplo habría un reversible en la vida Villavicencio Bogotá para que la gente no tuviera que esperarse 14 o 15 horas, 16 horas de trancón, pero la concepción no lo ha implementado; nosotros sí diríamos que poco le interesa a la concesión los usuarios de la vida y poco le interesa a la concesión las pérdidas económicas que se pueden llegar a dar por temas de interrupciones”.

En cuanto a la operación para hacer el retiro de lo que queda del camión, Fedetranscarga, explicó que ya la empresa tiene todo un plan diseñado para lograr el objetivo, así las cosas en palabras de su vicepresidente se expuso que “la maniobra simplemente va a ser la siguiente se van a llevar dos grúas y se van a llevar dos camas bajas, que son muy bajitas, se van a introducir las camas bajas primero, en una de ellas a través de las grúas se va a retirar el cabezote y luego que se retire el cabezote incinerado se va a retirar el remolque tanque incinerado en la siguiente cama baja, por esos nos están diciendo que la labor puede ser de 3 0 4 horas”.

En cuanto a la situación en la que se encuentra la infraestructura, el líder gremial dio un parte de tranquilidad al asegurar que no cree que haya peligro de un posible derrumbe del túnel donde está el camión cisterna, dejando claro que hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de limpieza en la zona por parte de Coviandina.

Por su parte, Coviandina a través de un comunicado expuso su sorpresa con las declaraciones del gremio camionero al asegurar que se ha mantenido una comunicación constante para acordar los puntos de extracción del vehículo incinerado y donde de paso se ha compartido toda la información relevante de primera mano, sobre las condiciones del estado de los túneles y los requisitos técnicos, de seguridad vial y de salud ocupacional que debe cumplir la empresa Contranscopetrol en la atención de la emergencia.

Finalmente, tanto la ANI como la concesionaria reiteraron que la movilización o manejo de la carga que lleven los vehículos siniestrados, es responsabilidad del transportador, el cual debe realizar todas las gestiones que le permitan el retiro o embarque de las cargas, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, dando cumplimiento a las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental que están establecidas actualmente por el Ministerio de Transporte en la Circular Externa 20224000000057 del 29 de septiembre de 2022.

Escuche la entrevista completa a continuación: