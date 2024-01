“Me encanta Colombia”: Kevin Hart destaca al país como gran mercado en industria del cine

El reconocido actor de Hollywood Kevin Hart. Foto: Nathan Congleton/NBC via Getty Images. / NBC

Este viernes 12 de enero se estrenó en la plataforma de streaming Netflix la película Lift, filme de la compañía de producción Hartbeat dirigida por F. Gary Gray y a su vez, producida por Bryan Smiley.

Uno de sus protagonistas es el reconocido actor de Hollywood Kevin Hart, quien habló en W Fin De Semana sobre su participación en la producción, pero también sobre Colombia y el papel que juega el país dentro de la industria del cine.

Hart comenzó hablando en su primera intervención, justamente, sobre Colombia, de la cuál mencionó que le “encanta” destacando al tiempo el papel que juega este país en la industria cinematográfica.

“Me encanta Colombia, me encanta la gente, me encanta la energía. Colombia siempre ha sido un gran mercado”, dijo.

“Y lo que es más importante, cuando hablas de stand-up y de la idea de estrenos de películas, es un lugar al que siempre le hemos dado prioridad y al que nos aseguramos de dedicarle tiempo. La razón es por la respuesta. La energía de la gente. Gran energía. Gran gente. Me quedo con eso”, comentó Hart.

Dentro de la entrevista Hart también dio detalles sobre sus facetas actorales en materia de comedia y acción, y también sobre el rodaje de la película ‘Lift’.

Vea la entrevista completa a continuación