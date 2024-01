“No hay problemas con la contratación en RTVC”: Dora Brausin

Frente a las denuncias sobre acoso laboral y la falta de pagos en los contratos, Sigue La W habló con la subgerente de Radio de RTVC, Dora Brausin, quien aseguró que lo que se está presentando con la contratación en RTVC es propio de los tiempos que se generan una vez inicia un nuevo año.

“Estamos en el contexto de lo que ocurre siempre, todos los años con los procesos de contratación nos rige el principio de anualidad, tenemos recursos hasta el 31 de diciembre, y debemos tener un lapso de espera mientras llegan los recursos para hacer la nueva contratación. La resolución salió ayer y ya estamos haciendo el trámite, hoy estamos haciendo todos los ajustes para hacer la contratación”, dijo.

Brausin reiteró que en este momento el equipo básico está generando contenidos informativos, musicales, de cultura y entretenimiento. “Por ello hago claridad que no están las emisoras apagadas, no es que no se vaya a contratar la gente, estamos haciendo todos los trámites.”

Frente a las denuncias de acoso laboral por parte del Holman Morris, afirmó que en RTVC se tiene un protocolo para manejar los casos de acoso sexual y laboral, “ese protocolo se está trabajando en este momento, por ello no puedo referirme al tema”.

También aclaró que en su caso no ha tenido ningún problema con Morris, pues su jefa directa es Nórida Rodríguez, con quien ha mantenido una relación laboral cordial y efectiva.

Para la subgerente todo el proceso de contratación del 2024 todo está funcionando de manera correcta al igual que los proyectos de radio presentados.

Conozca todos los detalles a continuación: