Ser agente de cambio es es lo que menos demuestra Hollman Morris: congresista del Pacto

Crecen las críticas a Hollman Morris ante las denuncias en su contra por presunto acoso laboral en RTVC, donde ocupa actualmente la subgerencia de Televisión. Los cuestionamientos llegan ahora desde el propio Pacto Histórico, coalición del presidente Gustavo Petro.

En un ‘rifirrafe’ con el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, la representante Alexandra Vásquez aseguró que ese tipo de señalamientos no pueden ser subestimados, por las consecuencias que tienen para la credibilidad del proyecto político que promueven.

“Lo que está mal, está mal y punto, no podemos borrar años de luchas progresistas siendo selectivos con nuestra indignación ante casos de violencia. Además, no es la primera vez que se conocen denuncias en su contra. La violencia que ejerce es sistemática y no tendrá más nuestro silencio”, precisó.

.@DanielRMed ¿ser agente del cambio es violentar y acosar laboralmente a las mujeres? Porque “ser agente del cambio” es es lo que menos demuestra @HOLLMANMORRIS con las denuncias que hay en su contra.



Lo que está mal, está mal y punto, no podemos borrar años de luchas… https://t.co/Ze3XE71NVR — Alexandra Vásquez (@alexandravasoch) January 12, 2024

Pero así como hay sectores del Congreso que marcan distancia de Morris, otros del mismo Pacto han salido en su defensa, sugiriendo que las denuncias se podrían tratar de una supuesta estrategia para afectar al Gobierno.

Desde que @HOLLMANMORRIS llegó a @RTVCco se logró comenzar a reducir la asimetría comunicacional con canales tradicionales, ha sido quizás el periodista más atacado desde la extrema derecha y desde un juego sucio a veces de su propia esquina, pero nunca ha dudado en ser coherente… — Alejo Toro (@AlejoToroAnt) January 12, 2024

Las autoridades ya adelantan varias investigaciones sobre los hechos.