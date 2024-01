“A veces es difícil defenderse de un fantasma”: Gómez Méndez sobre libro de Carlos Lehder

En el libro ‘Vida y muerte del Cartel de Medellín’ de Carlos Lehder, publicado por la editorial Random House, el exnarcotraficante recoge varios de los episodios que marcaron su vida delictiva en el Cartel de Medellín que lo llevó a estar casi tres décadas en una prisión en Estados Unidos.

Si bien Lehder reconoce que ingresó 50 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y de pedirle perdón a la sociedad, existen varios capítulos que dejan interrogantes como la compra de varios gobiernos –puntualmente Bahamas, Cuba, Panamá, Nicaragua y México–, así como el rol que jugaron las autoridades colombianas, los políticos y los candidatos presidenciales.

Alfonso Gómez Méndez, quien fue procurador y fiscal general, conversó con Las W sobre algunos de estos interrogantes.

Uno de ellos está relacionado con la importante rebaja de su pena a 33 años de cárcel –inicialmente era cadena perpetua más 135 años– a cambio de entregar al general Manuel Antonio Noriega.

En ese juicio, Lehder hizo graves declaraciones sobre la relación que tenía la clase política colombiana –especialmente un grupo de empresarios de Medellín– con el entonces candidato del Partido Liberal (Alfonso López Michelsen) y este con Noriega. Incluso, dice el libro, el expresidente buscó gestionar asilos y ayuda para el Cartel de Medellín en Panamá.

Ante estos hechos, Gómez Méndez, quien fue apoderado de López Michelsen, aseguró que el problema con este tipo de publicaciones es que “las escriben personas que han estado vinculadas a la delincuencia y hacen afirmaciones en relación con personas que ya no están y no podrían defenderse”.

Por eso, afirmó el fiscal, las declaraciones de Lehder deben examinarse dentro de un contexto específico como el tema de la extradición, puesto que ha sido “un hilo conductor”.

“No fue el presidente López Michelsen quien planteó la no extradición. Ahora, que hubiera dinero de narcotraficantes en campañas políticas es un hecho innegable (…) se ha tratado de sugerir que el presidente López organizó la famosa reunión de Panamá (pero él) estaba en este país por un tema político. Se supo que esta reunión era para oír la propuesta de los narcotraficantes de entregarse con la única condición de que no los extraditaran”, precisó el exfiscal.

En cuanto a las menciones de Carlos Lehder a López Michelsen en su libro, Gómez Méndez respondió: “No percibí que pudiera existir esa relación tal y como la plantea el libro (…) uno no puede negar absolutamente todo lo que se diga en un libro escrito por un delincuente, pero es difícil controvertir con tantos años de distancia las cosas que se dicen a destiempo”.

Finalmente, sobre qué herramientas tienen los señalados o sus familias para enfrentar lo dicho por Lehder en su libro, Gómez Méndez respondió: “Siempre existe la posibilidad de las denuncias por calumnia cuando se afecta la memoria de una persona, pero no creo que eso vaya a pasar (…) a veces es muy difícil defenderse de un fantasma”.