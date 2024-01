“Estoy mamado porque ya es suficiente”: Francisco Barbosa

En una nueva temporada de De Par En Par con Lucas Pombo y Johana Fuentes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a su paso por la Fiscalía de cara a la culminación de su periodo en la entidad.

Barbosa aseguró que pese a estar agotado, viene un nuevo escenario para él y es rencontrarse con su familia, y retomar actividades que dejó de lado durante su periodo como fiscal.

“Estoy mamado porque ya es suficiente, ya llevamos cuatro años y sumándole el año y medio del periodo que yo traía. Si se suman estos dos periodos, que son casi seis años como alto consejero Presidencial y fiscal, llevo más de 970 movimientos por el territorio, casi 700 vuelos y una agenda nacional e internacional terrible”, manifestó.

No obstante, aseguró sentirse “muy contento” por haberle servido al país encabezando la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, señaló que desde la entidad han realizado multiples esfuerzos en todos los territorios, “yo trabajo 24/7, no paro un minuto, mis funcionarios no paran ni un minuto, no hay disipación. Lo que hacemos es trabajar, trabajar y trabajar porque este país requiere que lo ayudemos”.