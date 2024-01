“Pablo Escobar me pidió que le presentara a Fidel Castro”: Carlos Lehder

En diálogo con La W, el exnarcotraficante Carlos Lehder, uno de los fundadores del Cartel de Medellín, conversó sobre su nuevo libro titulado ‘Vida y muerte del Cartel de Medellín’, publicado por la editorial Random House y que la semana pasada llegó a las librerías de Colombia.

En uno de los apartes del libro, Lehder menciona la operación de narcotráfico en la isla de Cuba con participación del régimen cubano e, incluso, hace referencia a un encuentro con Raúl Castro.

Sobre la participación de los hermanos Fidel y Raúl Castro en esa operación, Lehder recordó que fue invitado a Cuba por el gobierno de aquel entonces.

“No voy a especular al decir que sin el permiso de los dictadores yo hubiese podido ingresar a Cuba en mi propio avión. Cuba es un país donde, hasta este momento y por los últimos 60 años, ningún ciudadano puede tener un bote, lancha o siquiera un salvavidas para meterse al mar (…) es delito y va presa la persona que construya (una embarcación de estas)”, respondió Lehder.

En ese sentido, el exnarcotraficante subrayó que, sin el permiso o la venia del propio Fidel Castro, él no habría podido ingresar a este país. Por esa razón, continuó Lehder, fue que Pablo Escobar le pidió que le presentara a Fidel Castro, como sucedió más adelante.

“Eventualmente, yo me retiré de eso, pero Pablo Escobar continuó con esa ruta (del narcotráfico en Cuba) que era controlada, casi en su totalidad, por los hermanos Castro”, aseguró Lehder.

Sin embargo, Lehder también fue crítico del régimen cubano: “De no haber existido la putrefacta dictadura Castrocomunista de Cuba, La Habana sería hoy como Río de Janeiro o como la bella ciudad de Cartagena”.

Por otro lado, sobre si sobornó al gobierno cubano, Lehder respondió: “Yo contraté con el gobierno cubano, autorizado por Pablo Escobar y por Gustavo Gaviria (primo de Escobar), abrir Cuba para traspasar la cocaína hacia las Bahamas, no hacia Estados Unidos”.

Lehder agregó: “Después vi que con ese sistema no se podía negociar, entonces me retiré y le entregué eso a Gustavo Gaviria y a Pablo Escobar. Después de eso, me extraditaron y años después supe que Pablo Escobar había hecho enormes negocios con la dictadura sobornando, lo cual terminó en una catástrofe porque Cuba no sabía traficar y comenzó a trasladar directamente la cocaína en lanchas desde Varadero hacia la costa de la Florida”.

Reviva la entrevista completa con Carlos Lehder en La W: