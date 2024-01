Caballos continuarán hasta elegir los coches eléctricos: gremio de cocheros en Cartagena

Cartagena

En Cartagena se trabaja para la sustitución definitiva de los coches de tracción animal, la ciudad recibió de manos del comediante Alejandro Riaño el primer prototipo eléctrico que busca reemplazar los 60 caballos cocheros que son usados actualmente en el centro histórico de la ciudad.

“Somos 3.150 donantes que sueñan con este cambio en Cartagena y por qué no en otras ciudades del país, en cuestión de solo 24 horas logramos el recaudo del total del proyecto. Hoy en nombre de todos los donantes hago entrega a la Alcaldía de Cartagena el primer prototipo del coche eléctrico; de un listado de posibles aliados en construcción estructural, mecánica y energética del proyecto; un manual de uso con su respectiva asesoría y garantía, así como una ficha técnica del coche para que a partir de allí puedan emprender la tracción total de la flota de coches de la ciudad”, expresó Alejandro Riaño.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo que esta iniciativa es un proyecto de reconversión empresarial donde se busca que los coches de tracción animal pasen a ser coches eléctricos; aspira, junto con el gremio de cocheros, brindar en la ciudad un servicio turístico con precio justo y con energía renovable.

Explicó que el prototipo que entregó Riaño es un coche movido por energía eléctrica, con una batería recargable, “el costo inicial es de aproximadamente 100 millones de pesos”.

“60 coches por 100 millones, el Distrito tiene los recursos para que el proceso llegue a feliz termino”, aseguró.

Dumek Turbay señaló que, su propósito para este año es consolidar el proyecto de sustitución definitiva de los coches de tracción animal, “hacer la transición y modificar los 60 coches de tracción animal por 60 coches eléctricos, el proceso esta sometido a la prueba, esta sometido a las recomendaciones, a los ajustes. No digo hoy que es el prototipo final que se va a determinar, porque lo vamos hacer con la Asociación de Cocheros de la ciudad”.

“Frente a lo que nos ha contado el fabricante, nosotros nos podemos tomar un mes haciendo las pruebas, consolidando el proceso, unos dos meses más para consolidar el proceso legal porque son recursos de la Alcaldía Mayor; la idea es que nos vayan entregando cada mes por lo menos 10 coches, la idea es que al terminar el año 2024 el proceso de transición este completo y en la ciudad estén rodando solo coches eléctricos”, añadió.

El alcalde reiteró que no se fija el proceso con una postura personal de Alejandro Riaño, “los cocheros en mesas de trabajo han manifestado que tienen un entendimiento con un fabricante de otro país, por un coche eléctrico, hasta la primera semana de febrero esperaremos”.

Por su parte el gremio de cocheros de Cartagena expresó que en mes y medio presentarán a la administración dos vehículos, uno eléctrico y otro hibrido, posterior a eso realizarán los monitoreos y comprobarán la resistencia para así encontrar el modelo ideal para la transición.

“Como asociación llevaremos a cabo nuestra propia prueba con un coche de tracción distinta a los impulsados por caballos. Como se acordó con el alcalde mayor, Dumek Turbay, este proceso será solo entre su administración y nuestra asociación (...) esto es paulatino, los vehículos de nosotros llegaran en dos meses, de allí arrancamos a probar estos vehículos, cuando realmente haya garantías e infraestructura iniciamos, el alcalde debe crear estaciones con puntos de carga, debe crear toda la infraestructura”, indicó Julio Martínez, secretario de la Asociación de Cocheros

Martínez señaló los coches eléctricos e hibrido que presentará la Asociación de Cocheros están siendo fabricados en China, “son dos vehículos que vienen de China y eso tiene un proceso de fabricación, de verificación, que el vehículo venga con las condiciones que uno pacto”.

“Vamos a evaluar el vehículo que entregó Alejandro Riaño, lo monitorearemos, no nos cerramos a la posibilidad. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es con la pomposidad, con esas flores para allá y para acá, no estamos de acuerdo porque eso puede generar desinformación y pensar que de que ya el servicio de los coches tirados por caballos no van a seguir”, dijo el secretario de la Asociación de Cocheros.

Puntualizó, “los coches tirados por caballo van a seguir en el tiempo hasta que la transición se haga de la totalidad de los 60 coches que están, que se garantice la estabilidad económica de todos los conductores, familias y todos los que estén involucrados, que todos quedemos beneficiados tanto la asociación como Cartagena”.

Alejandro Riaño instó a la Asociación de Cocheros a realizarle todos los monitoreos a este primer prototipo, señaló que con este coche eléctrico que donaron 3.150 personas pueden seguir conservando la tradición y puedan contar las historias que tiene la ciudad.

El alcalde hizo saber que la administración no solamente entregará los coches, si no que hará una fase de entrenamiento y entregara recursos para que la Asociación de cochero se convierta en una empresa turística importante.

En la actualidad hay 60 coches y 120 caballos en Cartagena, dos caballos por cada coche que salen día de por medio, más de 400 familias depende de esta actividad.

“Tenemos un paseo que dura 20 minutos y cuesta $90 mil, tenemos uno de 40 minutos que vale $180 mil, el de una hora vale $240 mil. Queremos decirles a nuestros usuarios tanto locales, nacionales e internacionales que el servicio de coches de caballo va a continuar, hasta que en el tiempo se llegue a tener un vehículo que cumpla con todas las garantías para nuestros servicios”, expresó Julio Martínez.

Dumek Turbay reiteró que, el gremio de cocheros será el principal aliado del Distrito en la escogencia del mejor modelo llamado a reemplazar los 60 caballos cocheros que son usados actualmente. Puntualizó que, la idea es que al terminar el año 2024 el proceso de transición este completo y en la ciudad estén rodando solo coches eléctricos.