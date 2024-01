¿Cómo mejorar el metabolismo? Endocrinólogo da claves para empezar el año

De acuerdo con en el experto, “el metabolismo es todos esos procesos endógenos que llevan al adecuado funcionamiento del cuerpo desde el punto de vista de la asimilación de nutrientes y la conversión de los alimentos en energía”.

Añadiendo que el metabolismo no se mide como una velocidad, “es una medida que se puede hacer tangible en forma de energía”.

De igual manera, el endocrinólogo explicó que “el número o la cantidad de veces que comemos poco o nada interfiere en ese metabolismo, sin embargo, la comida que ingerimos no solamente son calorías sino es información, cada alimento que ingerimos nos está aportado información que puede ser buena o mala”.

En ese orden de ideas, el doctor comentó que el metabolismo no se puede ni acelerar ni hacer más lento tomando nada porque el metabolismo es genético, “no existe ni una píldora ni una inyección que haga que el metabolismo se haga más rápido, eso no existe en la vida real, el 90% de la respuesta de salud metabólica depende de lo que coma el individuo”.

Sumado a esto, el doctor Rosero afirmó que tener siete horas de sueño diarias, exponerse al sol de 15 a 20 minutos y hacer ejercicio o caminar todos los días influyen en un mejor metabolismo.

Escuche la entrevista completa a continuación: