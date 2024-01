Laura Sarabia sobre polígrafo a Marelbys Meza: “no lo ordené, no fue iniciativa mía”

Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, acudió a la Fiscalía General de la Nación este 18 de enero para comparecer en el interrogatorio sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido con el uso ilegal del polígrafo contra su exniñera Marelbys Meza.

A su llegada, Sarabia leyó un comunicado en el que aseguró: “Reitero: no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y la dignidad de las personas”.

Noticia en desarrollo...