Yo no elegí ser gay, yo nací gay: concejal de Bucaramanga pide respeto para personas LGBTI

Bucaramanga

En el Concejo de Bucaramanga, la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo presentó su informe de gestión, desde allí se generó una polémica por una intervención que tuvo el concejal del Centro Democrático, Luis Fernando Castañeda, donde se refirió a un hecho que se presentó en los últimos meses, donde en unas bibliotecas públicas había libros sobre orientación sexual.

Presidente Petro y Bill Gates se reunieron en Davos: ¿de qué hablaron?

El concejal Castañeda señaló que su equipo de trabajo tiene pruebas de que este tipo de libros siguen en las bibliotecas y anunció que hará un debate de control político, asegurando que “respetando la inclusión, qué bueno que el Concejo tenga representación de la comunidad LGBTI”.

Procuraduría prepara pliego de cargos contra el canciller Álvaro Leyva

Ante este hecho, el concejal Andrés Díaz, quien abiertamente hace parte de la comunidad LGBTI, le respondió, señalando en medio de la plenaria que las personas de su colectivo tienen varias luchas en la vida, con sus familias e incluso con ellos mismos, asegurando que no está mal que en las bibliotecas haya libros que puedan guiar a esta comunidad, pues no es una obligación que los niños lean estos textos.

Nuevo contrato para Nerú Martínez en la Presidencia: esta vez por 88 millones de pesos

“En este momento muchas personas de la comunidad LGBTI+ tiene depresión, a veces no cuentan con apoyo en salud mental, hay que dejar tanto protocolo y pensar que somos algo raro para la sociedad, yo no quise ser gay, yo nací con la condición sexual, me siento orgullo y no le hago daño a la sociedad”, señaló el concejal Díaz.

El concejal Castañeda volvió a reponder, y dijo que “no comparto en lo absoluto que en las bibliotecas de ningún lugar del mundo estén entregando la posibilidad de que estos libros estén al alcance de los menores que no están preparados para estos temas, voy a hacer un debate de control político sobre esto”.

Finalmente, el concejal Carlos Parra también se refirió a este hecho, y mencionó que él está a favor de la educación sexual pertinente que le permita a cualquier persona recibir atención, asegurando que “eso es un asusnto técnico que no se puede tomar como una bandera política, porque hay gente que está sufriendo con estos mensajes, que tal ves no suenan como odio, pero quienes lo interprentan no lo reciben como el elegante discurso, sino como un mensaje más agresivo”.