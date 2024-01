Al Oído: A Antonella, fuerza; a todos, revisémonos

Quiero arrancar con dos preguntas: ¿hacia dónde se dirige el debate público? ¿sí será que estamos perdiendo la humanidad?

No es nuevo ver justificar cobardemente ataques donde directa o indirectamente existe un daño a un menor que sea hijo de algún funcionario público.

Las redes sociales han llevado a que muchos por buscar ser virales, por likes y por entrar en una narrativa de confrontación, busquen confundir sanción social que es válida y necesaria con irrespeto.

Nuevamente, por supuesto, entra ahí todo el comportamiento social y cultural que tenemos los colombianos. Esa cultura que nos hace confundir ser directos, valerosos con ser irrespetuosos y es que eso lo divide una muy delgada línea.

Una cosa es el espontáneo fuera Petro en algunos escenarios y otra lo que hemos visto que ocurre tantas veces y es ver un político en un lugar público sacar un celular y pasar por encima de todo, incluso, de si lo acompañan menores. Eso es acoso.

Reprochable lo sucedido en un parque de Estados Unidos nuevamente con la hija menor del presidente Petro: les hablo de Antonella Petro, una menor de 15 años que desde que su padre fue elegido presidente ha sido acosada y víctima de bullying.

Lo que sucedió y por lo que existen quienes justifican la escena (cosa que me parece peor) es que una ciudadana enciende su celular increpa a Verónica Alcocer, primera dama, y que, aunque a muchos nos parece que su papel cuestionable desde que llegó, la manera no es perseguirla en un espacio en el que está con su hija menor con un celular grabando.

“Catalina, pero la señora que graba le dice a Antonella no es contigo yo a ti no te estoy diciendo nada”. Correcto le dice eso, pero ojo, la graba en cámara y no protege su identidad. Esto sale en redes sociales, en especial Twitter, la red más cruel en donde incluso se le ha insinuado parecer habitante de calle.

Sí, no le estaba hablando, pero cuando las persiguió estaba Antonella con su mamá sintiendo ese acoso por parte de una persona, por lo que se ve en el video, mientras estaban pasando un momento familiar tranquilas.

Quiero decirles que fuentes de la familia presidencial nos confirmaron Al Oído que ellas se encontraban sin escoltas. Realmente, por eso mucho más delicada la persecución, cuando Antonella se regresa a dar la cara es porque ya estaban saturadas de lo que estaba sucediendo y creía muy mal tener que irse porque una persona buscaba publicar un video en el que, repito, no se cuidó su identidad.

Esto debe generar lo mismo, que cuando a tantos nos ha indignado cuando se meten con la hija de Paloma Valencia o los hijos del expresidente Duque. No perdamos la humanidad, no justifiquemos lo injustificable y no seamos selectivos.

Que siempre en medio del debate público, de dejar en evidencia lo que creemos que está mal no perdamos la humanidad y el respeto.