Arturo Vidal les envió mensaje a los hinchas del América de Cali tras fallido fichaje

El mediocampista chileno Arturo Vidal, uno de los nombres que más movió el mercado de fichajes en Latinoamérica, les envió un mensaje a los hinchas del América de Cali luego de que no se llegara a un acuerdo para su fichaje.

“Había unos días en donde aparecía todo rojo y yo estaba en Cali y se han portado muy bien conmigo, me han tratado super bien. No se dio, pero los estaremos apoyando desde la distancia. Ojalá puedan quedar campeones”, dijo.

“Un saludo a todos los del América de Cali”, añadió, enviando un beso a los hinchas del conjunto ‘escarlata’.

Posteriormente, una mujer en el streaming comentó que el “corazón pesó más” en este caso.

Asimismo, Vidal resaltó el esfuerzo que hizo el América por su fichaje, pues movió ‘cielo y tierra’ para conseguir el dinero para su salario a través de patrocinadores.

“Como se la jugaron fue espectacular. De verdad que cada vez que veía me sentía orgulloso, me daba cuenta de qué jugador era yo, nunca me había dado cuenta de todo lo que he hecho”, comentó.