Juez que lleva 3 años sin decidir sentencia contra Santiago Uribe pide otros 6 meses

El caso contra el caballista Santiago Uribe Vélez está rompiendo todos los récords de morosidad judicial. El próximo 9 de febrero se cumplen tres años desde la finalización de las audiencias en las que tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la condena del hacendado por el caso del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 apóstoles’.

Santiago Uribe, el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, está acusado y con petición de condena de la Fiscalía como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y el homicidio agravado de Camilo Barrientos, un humilde conductor de bus escalera que fue acribillado por el grupo de limpieza social por órdenes de Santiago Uribe, según la acusación.

El 9 de febrero de 2021 cuando terminaron de exponerse las evidencias y finalizaron los alegatos de conclusión, el juez primero penal del circuito especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, dijo lo siguiente: “En diez días se debe proferir el fallo después de terminar los alegatos de la defensa, pero este caso no es fácil, es complejo. Voy a poner lo mejor de mi parte para que se haga en los próximos cuatro meses”.

Desde esa declaración han pasado 2 años, 11 meses y 10 días. En dos semanas más se cumplirá el tercer año de espera y el juez Herrera Niño sigue sin cumplir con su deber de emitir sentencia.

En agosto del año pasado le aseguro a Daniel Prado, abogado representante de víctimas, que en cuatro meses proferiría el esperado veredicto.

Llegó noviembre y nada, pasó diciembre y tampoco, pero hace un par de días, enero 17 de 2024, el juez le escribió una larga carta de siete páginas a la magistrada Gloria Stella López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A partir de este momento ustedes pueden ver la misiva en la página de la W. (Ver carta juez. Jpg)

¿Le anuncia que por fin fallará? No. ¿Se compromete con una fecha para dar a conocer el veredicto? Tampoco. El oficio sobre el caso de Santiago Uribe tiene como propósito pedir que le asignen un empleado más para ver si en seis meses –finalmente– su señoría profiere la sentencia.

Permítanme leerles cómo empieza el escrito del juez que no tiene tiempo para la sentencia pero sí para escribir esta epístola (nunca más apropiado el término que ahora que hablamos de apóstoles): “Por medio del presente, me permito de manera respetuosa solicitar se asigne a este Despacho un cargo de sustanciador de descongestión por seis (06) meses, para la actuación de la referencia que se adelanta contra Santiago Uribe Vélez”.

Después del auspicioso comienzo de la carta el juez pasa a quejarse de la carga de procesos que tiene, de la extensión del expediente de Santiago Uribe con 92 cuadernos y 61 discos compactos, más otros medios de prueba.

Reconoce que el año pasado ya le habían puesto ayuda adicional: “Cabe anotar que para mediados del año 2023 el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia autorizó como medida temporal el traslado de un escribiente, no obstante dicho cargo no cuenta con funciones de sustanciación, por lo cual su apoyo no pudo ser aplicado al proceso el cual ya está para su emisión de sentencia y se requiere un empleado con funciones jurídicas”.

Es decir, su señoría descubrió siete meses después que la ayuda que le mandaron no le servía.

El párrafo final de la epístola es casi cómico: “Por lo anterior, se solicita comedidamente en el menor tiempo posible asignar a este despacho judicial un cargo de oficial mayor para seguir cumpliendo la función judicial de manera pronta y eficaz particularmente frente al proceso de la referencia”

Siempre apalancado en el caso del caballista Santiago Uribe, el juez Jaime Herrera Niño ha pedido que le cambien los carros blindados, que le den escribientes y ahora pide otro oficial mayor, para cumplir con su deber que sigue pendiente.