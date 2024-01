COVID-19 en Cartagena: reportan pacientes hospitalizados y en cuidados intensivo

Cartagena

El covid-19 mantiene su circulación en Cartagena, la ciudad reporta en lo que del año 25 casos activos, 5 personas hospitalizadas por la enfermedad y 3 en Unidad de Cuidados Intensivos.

El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Alex Tejada, explicó que el virus está siendo tratado por los ciudadanos como una enfermedad de vías respiratorias porque ya no se hacen las pruebas como antes.

“Sí hay covid, sí tenemos covid en las casas, pero como estamos vacunados y no nos hacemos las pruebas como lo hacíamos antes lo estamos tratando como una enfermedad de vías respiratorias”, señaló el médico cirujano.

Añadió, “la alarma es ojo papá, ojo mamá, ojo mayor de 80 años, ojo embarazada, ojo a los niños, ojo diabéticos, porque recordemos que estas variantes mutan y acuérdense lo que hace el covid en el sistema inmunológico y sobre todo en el sistema cardiovascular”.

“Actualmente en 2024 hay 25 casos de covid activos, 5 hospitalizados en sala general, y 3 en UCI; esta es una cifra que no es real porque yo les decía a los muchachos ¿cómo vamos a tener 25 casos activos?, esos son los que se han tomado pruebas y los que se han reportado al SIVIGILA. Pero les voy a poner el ejemplo en mi casa, mi hija Isabela empezó con gripa y nunca le hicimos la prueba, yo cumplí el 12 de enero empecé con estornudo y tenía dos pruebas que me había quedado, me metí el hisopo y estaba positivo, se dañó el cumpleaños. Todos teníamos covid”, manifestó el director del DADIS.

En Cartagena desde el 8 de marzo que se presentó el primer caso de covid-19, al 31 de diciembre de 2023, se han reportado en total 163.501 casos. Fallecidos 2.346 personas, por covid-19; y 740 muertos con covid, pero con otras patologías de bases.

“En el 2021 se registraron 96.049 contagiados por covid-19, 1.312 fallecidos, y al inicio de 2022 se produce el cuarto pico de forma súbita en donde viene la variante Delta entre noviembre y diciembre, que es lo que nos está pasando ahorita. Estamos viendo un aumento en las infecciones de vías respiratorias porque son los periodos estacionarios, noviembre, diciembre, enero”, sostuvo Alex Tejada.

Puntualizó, “no hay un signo de alarma para nosotros salir a empezar a hacer pruebas por pruebas, que es lo que yo recomiendo vacúnense (...) estos pacientes que tenemos en hospitalización son pacientes con comorbilidades y nosotros como entidad le estamos haciendo seguimiento”.

“En este momento el parte es totalmente de tranquilidad, no estamos ante una pandemia, no estamos ante un riesgo, hay picos de infecciones de vías respiratorias y esto debe ir cediendo ahora en febrero”, concluyó Tejada.