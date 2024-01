¿Ramiro Suárez Corzo obtendrá casa por cárcel?

Le puede interesar Defensa de Ramiro Suárez insiste en detención domiciliaria por problemas de salud

El exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo condenado a 27 años por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez Ramírez, ocurrido el 6 de octubre de 2003, se encuentra pagando su condena en la clínica IPS Esencial, sin embargo en manos de un Juez está la petición de su defensa de que le sea concedida la casa por cárcel.

Suárez Corzo fue capturado el 6 de septiembre de 2007 y en agosto de 2011 fue condenado.

Desde entonces ha permanecido detenido, pero en 2023 se pudo evidenciar que continuaba activo en materia política mientras permanecía privado de la libertad en el Hospital Erasmo Meoz de la capital de Norte de Santander.

Los hechos fueron revelados por Daniel Coronell en su reporte de La W el pasado mes de agosto, donde se le relacionó con apoyos a campañas políticas, esto motivó que fuera traslado a la cárcel La Picota de Bogotá el 15 de septiembre en medio de un operativo de la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En diciembre se conoció una petición de la defensa, según la cual por su estado de salud no debía permanecer en el centro penitenciario, petición que fue admitida y resuelta el 20 de diciembre con una orden de traslado a la clínica Esencial I.P.S. ubicada en Bogotá. El traslado se hizo efectivo el pasado 5 de enero.

Sin embargo la defensa hizo uso el recurso de reposición y de apelación para que el traslado se dé a su lugar de residencia, bajo el argumento que padece una enfermedad huérfana que le impide realizar algunas actividades por si solo.

“El verdadero problema que surge es que, cuando los médicos ordenen la no necesidad de que el señor RAMIRO SUAREZ CORZO se encuentre en hospitalización, regresaran a mi defendido a la cárcel, quedando en la misma situación que actualmente padece a causa de una enfermedad huérfana que le impide realizar tener autonomía funcional que le ocasiona no poder realizar sus actividades básicas como desvestirse, vestirse, bañarse, ir al baño, desplazarse, caminar, etc, lo que hace necesario contar con condiciones de manejo y cuidado, y asistencia permanente de una persona entrenada, esto es lo que materializa, la incompatibilidad a causa de la enfermedad grave que padece con su vida en reclusión. Por tanto, la orden emitida por usted en el auto interlocutorio atacado no tendría sentido alguno a efectos amparar los derechos fundamentales del condenado, en especial, para salvaguardar su salud y vida digna”, advierte la petición.

La defensa del exalcalde también presentó junto con la petición tres dictámenes médicos. Uno de Medicina Legal, otro de los médicos tratantes de la enfermedad y un tercero de la Defensoría del Pueblo.

“se sustenta en los dictámenes de medicina legal, del médico privado ANIVAL NAVARRO, del área de salud de la cárcel La Picota, de los médicos tratantes del Hospital Erasmo Meoz, del Hospital San Carlos y la Clínica EU SALUD y la valoración realizada por la delegada de salud de la defensoría del pueblo” (sic), indica la petición.

