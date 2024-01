Colfuturo anunció becas para estudiar en Europa: verifique la lista de requisitos

Con el objetivo de que los colombianos continúen con su formación académica, distintas entidades abrieron convocatorias de becas para estudiar en el país y en el extranjero; entre ellas se encuentra Colfuturo, organización apoyada por el Gobierno Nacional con el objetivo de ofrecer “apoyo a los interesados en realizar un posgrado”, explican. Actualmente, han logrado financiar a 15.000 connacionales para que obtengan títulos de maestrías y doctorados en 800 universidades del exterior y, recientemente, abrieron una nueva jornada de inscripción.

Se trata del ‘Programa Crédito Beca’ encargada de darle una oportunidad a diferentes ciudadanos que tienen un pregrado a hacer una especialización en el área de la salud, maestría o doctorado en cualquier cambio, “en las universidades de más alto nivel académico del mundo”, señalan en su portal. Por lo tanto, los interesados contarán con un plazo hasta el 29 de febrero para oficializar su candidatura y completar todos los requisitos necesarios. Además, la lista de resultados de los seleccionados se publicará el 16 de mayo.

Dentro de las universidades que oferta Colfuturo para esta convocatoria se encuentran: London School of Economics and Political Science - LSE, Wageningen University, The University of Sussex, ESCP Business School, The Hertie School, Durham University, University of Essex, The University of Queensland, entre otras. Cada una de ellas brinda becas desde el 10% hasta el 100% de la totalidad de la matrícula. Igualmente, en algunos casos, la entidad otorga una beca adicional a quienes lleven inscritos más de tres meses en el ‘Programa Semillero de Talento’.

Requisitos para la inscripción

Los colombianos interesados en ser parte de esta importante convocatoria de estudio deberán cumplir con los siguientes requisitos mencionados por Colfuturo:

Ser colombiano.

Contar con un título de pregrado.

Presentar el programa que sea de interés.

Redactar un ensayo máximo de 7.000 caracteres con espacio, contando las razones por las que desea la beca, estudiar el programa elegido, la contribución que le hará al país cuando finalice el proceso de aprendizaje, entre otros.

Certificar su dominio de un segundo idioma mediante los exámenes autorizados como el IELTS, TOEFL, DELFHSK V y más.

Paso a paso para inscribirse a las becas de Colfuturo

Para formalizar el proceso de inscripción en el ‘Programa Crédito Beca’, los aspirantes deben seguir dos pasos para quedar completamente inscritos:

Diligenciar el formulario que encontrarán en la página web de Colfuturo o haciendo clic aquí. Allí tendrán que indicar sus datos personales; de contacto; la universidad en la que se desea estudiar la especialización, maestría o doctorado; el nombre del programa, entre otros.

Realizar el pago de la respectiva inscripción por un valor de $50.000 COP. Este se puede efectuar a través de botón PSE.

¿Cuál es el proceso de selección?

Colfuturo selecciona a los aspirantes por medio de “la meritocracia, la excelencia académica y la calidad de los programas seleccionados”, indican y, durante todo el proceso, las solicitudes son revisadas por un comité de expertos. Asimismo, cada “criterio tiene un porcentaje y es calificado de 1 a 5″. En caso de no ser seleccionado, el ciudadano podrá postularse a las siguientes convocatorias de la entidad.