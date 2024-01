Estoy completamente quebrada: mujer que sobrevivió al Holocausto pide paz en Oriente Medio

Irene Shashar, superviviente del Holocausto, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la guerra entre Israel y Hamás que tiene sumido a Medio Oriente en una crisis humanitaria y al mundo en alerta máxima.

A propósito de la búsqueda de un acuerdo para dar fin a la guerra, Shashar, quien pide paz en esta zona del mundo, “nada es imposible cuando hay voluntad”. Además, aseguró que ninguno de los dos pueblos quiere deshacerse del otro, sino vivir en tranquilidad.

“Yo sobreviví al horror del Holocausto, sé que es cuando digo ‘vencí a Hitler’ y no usé armas. Entonces sueño que haya paz, vivir con tranquilidad, ver el sol brillar en las mañanas”, indicó.

Señaló que el ataque del 7 de octubre contra Israel la lleva a pensar si la humanidad en realidad aprende del pasado, pues nuevamente se atentó contra el pueblo judío.

“Hay gente mala que quiere matarnos, que no quiere que estemos aquí, ¿qué hicieron mis hijos y mis nietos de mal para ser asesinados y raptados? Estoy completamente quebrada”, mencionó.

“Es increíble que el mundo no haya aprendido nada. Estamos en el año 2024 y hay una masacre, ¿por qué' ¿por qué no podemos conversar? ¿por qué no podemos entendernos sin usar las armas?”, se cuestionó.

¿Cómo sobrevivió al Holocausto?

En su relato, comentó que ella y su madre lograron escapar del gueto de Varsovia en Polonia, uno de los países que más sufrió con la ocupación de la Alemania Nazi.

Shashar contó que su madre se dio cuenta de que por las alcantarillas de la ciudad podían escapar de ese lugar en el que tenían confinados a miles de judíos polacos.

“La huida del gueto de Varsovia fue una trayectoria increíble: empujada por mi madre por atrás, encuentro con ratas y yo con mi muñequita. Llegamos a un momento en el que mi madre encontró la salida y levantó la tapa de esa alcantarilla”.

Tras salir de las alcantarillas, su madre encontró trabajo y con la ayuda de amigos logró esconderla a ella y mantenerla a salvo hasta la liberación de Polonia.

“Me convertí en lo que se llama una niña escondida, o sea, mi mamá encontró la manera de pretender de que no era judía, consiguió trabajo con amigos. Eso le permitió esconderme a mí. Estuve meses y meses en la oscuridad con una muñequita, una bacinilla y preguntándome ¿qué hemos hecho mal? ¿por qué nos castigan así?”, dijo.

Finalmente, aseguró que en momentos pensó si en realidad “estamos ensanchando, ampliando, exagerando nuestras propias historias de vida. Por lo tanto, decidimos callar hasta que pudimos”.