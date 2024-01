Familia de joven desaparecido en Canadá denuncia retrasos en investigaciones

Un absoluto calvario se ha convertido para la familia Reyes conocer el paradero de su hijo, Oscar David Reyes desparecido el pasado 9 de diciembre de 2023 en Vancouver, Canadá. Su padre, Gustavo Reyes, ante los micrófonos de La W denuncia que ha habido retrasos en la investigación y que no se han sentido apoyados por el Gobierno colombiano.

“Mi hijo desapareció en Canadá el 9 de diciembre del año pasado. Nosotros desde el primer momento pusimos la denuncia, pero durante el mes de diciembre casi no tuvimos apoyo de la Policía en New Westminster porque el caso paso en manos de un primer investigador, después de otro, ese salió a vacaciones y después pasó a otro. Encontraron una maleta con las pertenencias de Óscar y hasta los 10 días después, nos dieron información”.

Reyes cuenta que días después, el 1 de enero de 2024, las autoridades encontraron un cuerpo con características similares a las de su hijo y cerca al área en donde vieron su maleta.

“Nosotros dimos toda la información, yo me ofrecí a enviar una prueba de ADN, porque yo vivo en EE.UU. pero no puedo desplazarme hasta allí, me dijeron que no, que ellos sacaban las pruebas de la maleta. Ocho días después no dicen que sí, que ahora necesitan esas pruebas, mi hermano quien vive en Canadá se ofreció. Todo ha sido dilatado, dilatado y dilatado. El coronel encargado de la investigación pidió una licencia de un año y arrancamos con otro”, señaló.

La W se contactó con el cónsul de primera en Canadá, Manuel Lozano, y dijo que hasta el momento se ha hecho todo lo posible por avanzar en el caso y en las investigaciones, pero la familia Reyes dice lo contrario.

“No hemos tenido el apoyo que esperábamos del consulado. Nosotros cada vez llamamos al cónsul y le solicitamos, pero no ha sido posible. Nosotros tenemos la angustia de no saber si el cuerpo que está allá es el de mi hijo, hemos dejado de buscarlo, no le hemos podido dar cristiana sepultura. Yo sé que el cónsul puede tener muchas tareas pendientes, pero él puede ir a hacer presencia y estar presionando un poco más a las autoridades. Nos hemos sentido muy solos, todo ha sido con la ayuda de Dios”.

Este el documento que La W pudo obtener por parte del consulado de Colombia en Vancouver: