Habitantes de Motavita, Boyacá, llevan más de 30 días sin suministro del agua

No solamente el Fenómeno de El Niño afecta a los pobladores de Motavita, Boyacá, también la falta en el arreglo de una motobomba que tiene a la comunidad sin agua desde el pasado 26 de diciembre de 2023 / Foto. Suministrada.

Tunja

Más de 30 días lleva la comunidad del municipio de Motavita sin el suministro constante de agua, habitantes señalan que no hay una medida concreta para mitigar esta problemática.

Según lo señalado por la líder social del municipio, Liliana Alarcón, la situación es cada vez más compleja y no se percibe una solución a corto plazo por parte de la Administración Municipal o el Gobierno de Boyacá.

“Seguimos con el déficit del suministro del agua desde el 26 de diciembre cuando se dañó una motobomba y a la fecha no vemos una proactividad en el arreglo de la misma y hay que decir que esa motobomba fue la que se inauguró en la Gobernación pasada que costó $1.380 millones y esa falta de suministro de agua nos tiene de verdad muy afectados. Por otro lado, la Alcaldía Municipal nos suministra cada martes 20 minutos el servicio, por lo tanto, eso no alcanza y nos estamos viendo afectadas más de 300 familias, no más en la vereda El Salvial, pero la situación es en todo el municipio, es por eso por lo que nosotros le solicitamos al gobernador Carlos Andrés Amaya y al alcalde Néstor Armando Suárez que nos colaboren, ya que Motavita queda a solo 5 minutos de Tunja”, aseguró Alvarado.

De acuerdo con lo señalado por el mandatario del municipio hace un par de semanas, los trabajos de mantenimiento de la motobomba comenzarían el pasado lunes 22 de enero, pero, según la comunidad estos no han comenzado.

“Lo que nosotros sabemos es que no han comenzado, nos hemos reunido varias veces con los delegados de la Alcaldía y nos piden que tengamos paciencia y la verdad llevamos teniendo paciencia 29 días de enero y desde el 26 de diciembre de 2023 que se dañó la motobomba y se detuvo el suministro de agua, o sea, esto es gravísimo, o sea más paciencia?, ya no tenemos agua, en verdad no tenemos una sola gota, nuestros tanques están totalmente desocupados y es que nosotros racionamos muchísimo el agua, porque es que este es un problema que ha vivido Motavita desde hace mucho tiempo”, agregó la líder social.

Si la situación no mejora, la comunidad realizará en los próximos días una manifestación frente la Alcaldía de Motavita y en la Gobernación de Boyacá, con el fin de que sean escuchados y les sea solucionado el problema.