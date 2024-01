Polémica por modificaciones al acuerdo de extradición con Francia

Polémica ha generado las modificaciones que se harán al acuerdo de extradición entre Colombia y Francia, en las que se advierte que “no se concederá si la persona reclamada tiene nacionalidad de la parte requerida. En otras palabras, Colombia no quedará obligada a entregar a sus nacionales”.

En W Radio, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez señaló que de concretarse la revisión que se está haciendo desde la Cancillería al acuerdo de extradición con Francia, podría tener repercusiones en lo acordado con Estados Unidos.

“He estado en el deber de llamar la atención del país sobre un tema tan importante y tan de la esencia de la política criminal del Estado colombiano que es el tema de la extradición porque advierto que está sensiblemente amenazado con el acuerdo que se está adelantando por el suspendido canciller Leyva Durán, según la información que corresponde a un comunicado oficial de la Cancillería del pasado, 6 de diciembre, en donde ciertamente establecen por primera vez”, dijo.

Añadiendo que “eso no tiene antecedentes de que Colombia a diferencia de hacia dónde va el mundo no va a ofrecer en extradición a sus nacionales es decir, los colombianos quedaríamos con un INRI adicional al que ya tenemos en este mundo de la criminalidad y es que podemos delinquir en las jurisdicciones internacionales y nunca los colombianos van a tener que ser enviados a esa jurisdicciones para que se imponga la ley en ellas mismas y la razón es la siguiente es cierto que se trata de una modificación al acuerdo, vigente entre Colombia y Francia o sea si Francia llegase a pedir en adelante un colombiano en extradición, pues no lo haría Colombia porque en el convenio como ya está acordado según informa la Cancillería no vamos a extraditar colombianos”.

Dijo además que, muchos podrían considerar que ese acuerdo es solo con Francia y que con ese país la relación no es tan fluida pero que sí sería grave si se diera con España o Estados Unidos, donde la extradición es muy fluida, por lo que aseguró que “eso no es tan inocente”.

Y sobre eso agregó que “en Colombia existe un principio que es el principio de la igualdad en el trato, esto significa que todos los ciudadanos debemos ser tratados por las autoridades con un mismo rasero a riesgo de que entonces el tratamiento sea discriminatorio o caprichoso, eso en la teoría de la Corte Constitucional se llama el test de razonabilidad y obliga a las autoridades a tratar de igual forma a los colombianos frente a las normas”.

Martínez puso un ejemplo sobre qué podría suceder si un colombiano solicitado en extradición por Estados Unidos podría pedir que se le aplique el derecho a la igualdad con referencia a lo acordado con Francia y eso sería grave para la política criminal internacional.

“Con el mismo argumento a riesgo de que se trate de un tratamiento caprichoso o discrecional que viola la igualdad, un colombiano que es requerido por los Estados Unidos dice: sí a los colombianos frente a Francia no los extraditan tampoco los pueden extraditar a Estados Unidos eso sería supremamente grave, nos convertiría en un estado paria y lo que yo quiero advertir es que por esta vía que es una puerta falsa, una puerta trasera”, mencionó.

“Colombia ha discutido la extradición en los escenarios más sensibles recordaremos cuando se cayó la extradición posteriormente cuando se eliminó en la Constitución del 91 que eso fue públicamente pero fue un debate de la Nación y luego cuando se restableció precisamente en el año de 1997, pero es que lo que aquí está pasando es que dos personas sentadas por la puerta de atrás están introduciendo un cambio muy sensible a este instrumento de política criminal internacional y para colmos quien está representando a la Nación en este tema es un señor Juan Carlos Losada, conocido de autos en el tema este de los pasaportes de la Cancillería”, dijo.

Por su parte, el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago, señaló que cada acuerdo de extradición con cada país es diferente.

“Lo que yo encuentro como un poco complicado para manejar es que si esos acuerdos son entre países que están proponiendo las cláusulas correspondientes a cada tratado, eso pueda incidir en otros tratados que existan con otros países con quien se negociaron las cláusulas correspondientes y que Colombia aceptó formalmente, como precedente las actuaciones procesales correspondientes, entonces es cierto que en algún momento dado que se presente una solicitud de extradición el Estado solicitante es otro país diferente a Francia, la persona pueda deducir que tienen que aplicar el principio de oportunidad y consecuentemente pueden enviar en extradición porque eso lo dice el tratado de Francia, pues no creo que eso realmente vaya a tener incidencia en la decisión del Gobierno y en la decisión de la Corte para autorizar la extradición”.

Precisó que es el Gobierno, el que hace la extradición directamente y que en este caso sería Francia, la que debería opinar sobre esto.

Finalmente, el exfiscal Martínez señaló que desde la Cancillería se pretende modificar la Constitución, que establece que todo ciudadano colombiano que haya cometido delitos en el exterior y que sea solicitado en extradición, debe ser entregado.

“Cómo puede ser posible que haya un funcionario de la Cancillería que por la puerta de atrás esté tratando de modificar la Constitución”, Martínez además dijo que por el principio de igualdad, un extraditable podría solicitar a través de una tutela que no lo extraditen.