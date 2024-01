Preocupación por disminución en los niveles de los embalses en pleno Fenómeno de El Niño

En medio del fenómeno de El Niño que azota al país, la preocupación por la estabilidad de los embalses en el territorio nacional empieza a crecer más cuando gran parte de la generación de energía eléctrica depende de ellos.

Uno de los primeros en hacer una alerta fue el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien a través de su cuenta de X expuso “preocupa que la capacidad agregada de los embalses del país ya es inferior al 58% y está muy por debajo de promedios históricos para esta fecha. Igualmente, los aportes hídricos ayer (domingo) fueron de 43% respecto a la media, muy por debajo de la demanda de energía. En otras palabras, estamos desembalsando aceleradamente”.

Ante el escenario, W Radio contacto la consultoría sobre la que el exministro hizo su advertencia y de donde sustrajo los datos para la misma, así las cosas en entrevista con W Radio el CEO de la consultoría del mercado eléctrico, Enersinc, Jorge Sierra, explicó que en efecto desde los análisis que vienen desarrollando encuentran que hay algunas señales sobre la estabilidad de los embalses que se deben empezar a tener en cuenta por parte del Gobierno y por parte de los usuarios en cuanto al gasto de energía y el consumo de agua.

En sus declaraciones, Sierra, dijo “ayer llamó la atención el trino del exministro Diego Mesa con respecto al agregado nacional, sin embargo, el problema ya es preocupante en algunas regiones donde los embalses no son tan ricos como como El Peñol, como Guavio, que tienen unas cantidades gigantes que permiten pasear, permite múltiples usos; ya en Buenaventura por ejemplo, hay racionamiento de agua y es precisamente porque los embalses del Valle ya comenzaron a secarse, el embalse Anchicaya se encuentra unos niveles muy bajos históricamente y eso requiere una coordinación Gobierno Nacional con autoridades transversales tanto del uso del agua como energéticas”.

Así mismo, el experto destacó que la principal alerta frente a los niveles de los embalses es que el fenómeno de El Niño apenas empezará a tener su etapa más crítica, la cual se espera para febrero, lo que significa que las lluvias seguirán disminuyendo sin tener certeza hasta cuando se mantenga la sequía, dando como un posible mes para volver a tener recarga de embalses a través de lluvias hasta abril del presente año, agregó “hay regiones que no tienen la capacidad de almacenamiento para llegar hasta abril en las condiciones en las que se están presentando las lluvias”.

Seguido a esto, por el lado de las recomendaciones, desde Enersinc se dijo “la recomendación principal es que todo recordemos que el agua no es sólo para producir energía, sino incluso para pagar incendios, para para suministrar agua potable, esos embalses que tenemos en Colombia son muy ricos, pero no alcanzan para todos, entonces hay que hacer una coordinación, una planeación coordinada con acueductos, con alcaldías, con gobernaciones, porque ya van a haber regiones que tienen que sacar la bandera amarilla, la bandera naranja y hacer campaña con los habitantes, con los consumidores, con las empresas de generación de energía, de acueducto y hacer un uso racional del agua que no sólo como les digo es para producir energía, sin embargo de las cosas que más que más afectan en general a la economía, el bienestar de las personas, es cuando los embalses caigan tanto que no alcance para producir energía en esas mismas regiones y comencemos a hacer razonamientos, se pueda llegar a tener un razonamiento de algunas horas o cosas preventivas para evitar que el embalse llegue a niveles de cero en algunas regiones”.

Finalmente, desde la consultoría Enersinc se expuso que para esta semana el precio de la energía en bolsa iba a estar por 700 pesos kilovatio hora, cifra superior a la que se había registrado hace algunas semanas.