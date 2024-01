Víctimas denuncian grave incumplimiento del gobierno a reparación de la Unión Patriótica

En entrevista con La W, la directora de la Corporación Reiniciar, Stella Aponte, denunció el incumplimiento casi total por parte del Gobierno Nacional, luego de un año, a lo ordenado en materia de reparación en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Unión Patriótica.

De acuerdo con lo señalado por la Corporación representante de víctimas del exterminio de esa colectividad política, apenas este martes un año después del fallo se publicó en los sitios web de las entidades vinculadas al trámite la sentencia de la Corte, y sólo se ha avanzado en la reparación económica de algunas víctimas.

Por el momento ni siquiera conocen una fecha para un acto de reconocimiento de responsabilidad del estado por lo ocurrido con esa fuerza política masacrada por el paramilitarismo, las Farc y fuerzas del estado. Todo esto ocurre, a pesar de que el Gobierno ha expresado públicamente que la sentencia es un avance para las víctimas y su dignificación.

“A un año pues prácticamente la única medida que se ha cumplido se cumplió ayer, que es la publicación de la sentencia en algunas de las páginas oficiales de algunos ministerios y de la Fiscalía que la publicó al final de la tarde de ayer, luego de una presión porque no quería publicarla” afirmó Aponte en La W.

“Uno no se explica cómo no se ha podido avanzar con mayor celeridad” añadió Aponte quien asimismo expresó que el proceso no ha podido lograr avances en medio de reuniones y reuniones con una comisión intersectorial compuesta por varias entidades que sigue complicando las cosas.

“Desde nuestro punto de vista esa comisión está atrasada, es muy lenta, digamos que tiene por la propia dinámica del gobierno, dificultades para su funcionamiento. De reunión en reunión se asignan las instancias a cargo sin la participación de las víctimas y sus representantes. Esto hace que toda la puesta en marcha del proceso se torne lenta” aseveró.

Finalmente, aseguró que además de la “reunionitis” sigue siendo complicada la asignación de recursos, así como la concertación con las víctimas porque “a veces a los funcionarios les cuesta entender de qué se trata la concertación”.

