Estudiantes no contarían con transporte escolar en Puerto Boyacá

Tunja

Cerca de mil estudiantes en Puerto Boyacá se quedaron sin transporte escolar, al parecer, por la falta de la contratación de los automotores que debía hacer el alcalde anterior Jicly Mutis y que no habría hecho.

Según el concejal Juan David Ramírez Galvis el mandatario anterior dejó sin recursos a la Administración Municipal por concepto de regalías y esto ocasionó que no se tuvieran los dineros para dicha contratación.

“Es una tragedia la que vivimos nosotros en estos momentos poque el alcalde anterior no dejó los recursos suficientes, se gastó todos los recursos de regalías que habían disponibles porque este contrato llevaba 16 años financiándose por el Sistema General de Regalías, pero el año pasado sí hubo un gasto desproporcionado y no se tuvo en cuenta este contrato para iniciar su contratación en los primeros días del año entonces estamos en esta contingencia en la época más caliente del año, con más o menos mil niños que no están asistiendo al colegio por esa situación de que no tienen su transporte escolar”, afirmó Ramírez.

Ante esta situación, el alcalde de Puerto Boyacá Jhon Feiber Urrea Cifuentes tuvo que convocar a los concejales a sesiones extraordinarias para la aprobación de un Proyecto de Acuerdo por $4.200 millones.

“Dada la problemática y la situación tan compleja que se tiene por este tema el alcalde Jhon Feiber Urrea bajó un Proyecto de Acuerdo para utilizar los recursos propios y financiar el transporte escolar durante 70 días, entonces fue una medida de urgencia que bajó el alcalde y ya se dio la aprobación en el debate del Consejo Municipal el pasado lunes, eso quiere decir que la Administración ya debe estar a puertas de realizar el proceso de licitación que puede tardar unos 45 días hábiles”, apuntó.

Por ahora los estudiantes del municipio tendrán que asistir a las instituciones educativas por sus propios medios, mientras se surte y se aprueba la licitación para el contrato del servicio de transporte escolar.