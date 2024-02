Es un mensaje equivocado a los mercados: Óscar Darío Pérez por salida de director del DNP

Sigue el revuelo por la, aunque previsible, sorpresiva renuncia de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación. El saliente funcionario era reconocido y respetado por sectores de Gobierno y oposición, por su perfil técnico.

En diálogo con La W, congresistas de distintos partidos lamentaron la salida de González, aunque algunos consideran que la decisión hace parte del fuero del presidente de la República, Gustavo Petro.

Para el representante Óscar Darío Pérez, quien hace parte del Centro Democrático y es una de las voces más respetadas en asuntos económicos, lo sucedido traerá repercusiones para el país, pues se trataba de un funcionario que daba tranquilidad.

“Las repercusiones son inmediatas y eso es un mensaje absolutamente equivocado a los mercados, a los inversionistas. El doctor González, por ejemplo, en la discusión del Plan de Desarrollo mostraba no estar tan de acuerdo con la ministra de Minas de ese entonces (Irene Vélez) de acabar con la exploración y explotación de hidrocarburos y de gas, porque esos son en buena parte los recursos de este país. Esas cosas seguramente se las cobraron. Es muy lamentable que un funcionario de ese corte salga del Gobierno nacional”, precisó Pérez.

Entre tanto, la representante Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde, también expresó pesar por la renuncia, que se habría producido tras marcadas diferencias con Petro, pero aseguró que es legítimo que haya cambios.

“El doctor González es un hombre técnico, un profesor que nos acompañó en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que hizo aportes importantes, pero que sobre todo generaba mucha confianza. Sin embargo, el presidente es autónomo y es legítimo que evalúe dentro de sus colaboradores con quién continúa y con quien no continúa. Yo no puedo obligar a nadie a que trabaje conmigo si no está de acuerdo conmigo”, indicó.

Finalmente, desde el Pacto Histórico, el representante Jorge Bastidas expresó que no hay que ser fatalistas y que no cree que esa movida genere una crisis en los mercados o que se pierda confianza.

“Siempre se ha vendido a la opinión pública por parte de la oposición mensajes catastrofistas cuando hay cambios. Lo mismo dijeron cuando el cambio del doctor Ocampo y, sin embargo, el curso de los temas financieros y económicos por parte de esta cartera fue coherente, consistente y profesional. Se sostuvo la solidez macroeconómica del Estado. Hoy hay un cambio en la dirección nacional de Planeación, que me parece también plenamente legítimo bajo el gobierno de Gustavo Petro, como ocurrió en todos los gobiernos de Colombia a lo largo de toda la historia. En todos los gobiernos del mundo los cambio de gabinete son perfectamente normales”, precisó.

