Alcalde de Morales, Bolívar, emitió alerta a FF.MM. por amenaza de supuesto “bombazo”

Una alerta a las Fuerzas Militares emitió el alcalde del municipio de Morales, Ecequiel Salcedo, luego que por redes sociales le advirtieran que su población debe esperar un bombazo.

“No quiero que nos peguen ese bombazo de lo que ellos hablan, necesitamos presencia militar”, dijo el alcalde.

Ecequiel Salcedo, en el marco de la Cumbre de alcaldes de Bolívar, aseguró que ya su municipio vivió la primera masacre del año en medio de las fiestas patronales donde sujetos armados asesinaron a tres personas dentro de un concierto.

“El día 21 de enero tuvo triple asesinato en sus fiestas patronales, tres personas entre ellos un menor de edad y un menor más que fue impactado con bala, dentro del escenario donde estábamos llevando a cabo las fiestas patronales. Alrededor de 8.000 personas había en ese momento sobre las 12:30 de la mañana”, dijo el alcalde.

Puntualizó, “creo que hay que entrar señor gobernador con mano firme en el cono sur del departamento de Bolívar, que día a día estos grupos organizados llámese ELN, FARC o Disidencia, o Autodefensas, como se quieran llamar, cada día se están apoderando más del territorio”.

“Yo hacía unos 20 años que no veo la situación que hoy tiene el municipio de Morales, su cabecera municipal día a día más personas están ahí y nos dicen por las redes sociales aún no ha pasado nada espérense el bombazo. Yo no sé cuál bombazo nos van a pegar en Morales, desde acá pido a las autoridades tomar el asunto, tenemos un Gaula militar hoy en la cabecera municipal, pero necesitamos más Ejército frente al tema de Moralito y frente a un corregimiento que se llama Micoahumado que es el semillero, ahí nace la subversión; es ahí que hay que tener una base, ojalá estable, no móvil”, aseguró Ecequiel Salcedo.

Ante estas declaraciones el coronel Héctor Libardo Cely Torres, comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Martes, señaló que en la zona se tiene un Gaula militar elite ante lo que se viene registrando en el municipio; insistió en que se debe denunciar cualquier situación antes que tomen ventajas, para así tener más efectividad.

“Quisiéramos tener un soldado cada 100 metros, cada 200 metros, pero es imposible porque el espacio es muy amplio. Estamos trayendo capacidades que no teníamos en el Sur de Bolívar, tenemos unidades de fuerzas especiales si la requiere el señor alcalde, se va a poner una compañía de fuerzas urbanas para que sea empleada en beneficio de la seguridad del municipio; en el área rural tenemos desplegadas unidades móviles”, expresó el comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Martes.

Añadió, “tenemos las unidades móviles para ser empleadas, estamos tomando atenta nota para desplegar las unidades y hacer más presencia en ese sitio”.

Coronel Héctor Libardo Cely Torres, comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Martes, Ampliar

El comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Martes explicó que tienen un puesto de mando en Santa Rosa del sur, un área de operaciones en toda la parte del norte del departamento, además lo que corresponde a la Región de San Lucas hasta los municipios que están sur como Simití, Santa Rosa, Morales, entre otros.

“En el sur de Bolívar hay una riqueza muy importante, están dos regiones como la Serranía de San Lucas que es minera y la otra región minera en el sector del Guamocó, vereda del municipio de Montecristo. Estas dos regiones son muy apetecidas por los grupos que delinquen en ese sector y esa es la disputa que se tiene en temas de seguridad. Allá tenemos estructuras del ELN, estructura 37 de las antiguas FARC y presencia del grupo armado del Clan del Golfo”, explicó el coronel Héctor Libardo Cely Torres.

“Ahorita la intención del Clan del Golfo es hacer incursión por el norte, por el occidente y por el sur, es lo que nosotros hemos tratado de contener y de neutralizar. La situación que se ha venido presentando en temas de seguridad es conocida, el año pasado el ambiente operacional que se vivió en esta región fue la disputa territorial por parte de esas organizaciones; inicialmente hubo enfrentamientos entre el ELN y el Gaor estructura 37 de los residuales de FARC, se desgastaron tanto que el Clan del Golfo dijo están desgastados puedo entrar a competir esa región minera para tener el control y hacerle explotación ilícita de yacimientos mineros”, detalló.

Añadió, “desde hace aproximadamente dos años han venido haciendo incursiones y eso es lo que ha desatado confrontaciones entre estas estructuras, se alió ELN con el Gaor 37 de las FARC y el Clan del Golfo está en confrontaciones. Estas confrontaciones han dejado desplazamiento, movilización de nuestro personal civil que están sobre esos sectores hacia las áreas urbanas. Hemos reposicionado unidades donde se han desatado esas confrontaciones, para evitar esos desplazamientos masivos, esa fue la primera fase que hicimos terminando el 2023, un reposicionamiento de unidades”.

“Estamos recibiendo más unidades y otras capacidades, fuerzas especiales urbanas y rurales, 14 pelotones que son de 36 y 40 hombres para apoyar el control de la jurisdicción del sur de Bolívar”, destacó.

El comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Martes sostuvo que, actualmente se apunta a la protección de la población civil y disminuir la capacidad de los grupos armados que están en el sur de Bolívar donde está la criticidad más alta en el tema de orden público, de seguridad.

“El Ejercito hizo un despliegue mucho más amplio del dispositivo de las tropas, estamos en este momento entrenando más unidades tipo pelotón para desplegarlos mucho más en profundidades hacia donde están los corredores de movilidad de la amenaza. Vamos a recibir apoyos importantes por parte de la gobernación unos botes de combate, que nos van a aumentar la capacidad que vamos a tener aquí especialmente la región norte y centro del sur de Bolívar”, le explicó el coronel Héctor Libardo Cely Torres, comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Martes, a los alcaldes municipales.

Coronel Gustavo Lemus Pinto, subcomandante del departamento de policía Bolívar Ampliar

Por su parte el teniente coronel Olmedo Victoria Piedrahita, jefe de Operaciones Brigada de Infantería de Marina No 1, señaló que en el departamento sí hay conflictividad armada pero la necesidad de más tropa se ha reemplazado con capacidades tecnológicas, que esa es otra actividad que tienen todas las fuerzas militares, donde se hace monitoreo con aeronaves no tripuladas, aviones de inteligencia.

“Así no vean a un soldado, un policía, o un infante de marina en su municipio si estamos haciendo actividades de control tecnológica para suplir esa restricción que tenemos en el momento. La Armada Nacional tiene una capacidad aérea importante; desde el punto de vista marítimo beneficia a todas esas comunidades que se encuentran sobre la Costa; también cuenta con capacidades y batallones fluviales que se encuentran a lo largo de 1.400 kilómetros del Río Magdalena, donde impactamos casi 21 municipios del departamento de Bolívar; revisamos operaciones conjuntas y coordinadas con dos Gaulas militares para tratar los diferentes factores de inestabilidad que tenemos en los diferentes municipios. Hoy somos lideres en temas de inteligencia, en capacidades contra la extorsión y el secuestro”, detalló el jefe de Operaciones Brigada de Infantería de Marina No 1.

En medio de la Cumbre de alcaldes de Bolívar el coronel Gustavo Lemus Pinto, subcomandante del departamento de policía le hizo saber a los mandatarios que más de 1.600 hombres están desplegados en todos los municipios.

“Tenemos un grupo muy fortalecido de policía judicial, de investigaciones, a lo largo y ancho del departamento; nuestro Gaula que se dedica a extorsión y secuestro, nuestra inteligencia, la extorsión se nos ha venido incrementando en algunos sectores”, aseveró.

Lemus Pinto solicitó a los 46 alcaldes de Bolívar que, apoyen a las fuerzas armadas para fortalecer las capacidades tanto de transporte, tecnológicas.

Al gobernador Yamil Arana y alcalde de Cartagena Dumek Turbay pidió de manera especial equipos que son importantes para la seguridad del departamento, en especial para fortalecer los grupos de investigación en el territorio.

“En las últimas dos semanas, hemos desarticulado tres estructuras en tres municipios y eso también ha sido con lo ayuda de los señores alcaldes”, destacó el coronel Gustavo Lemus Pinto.

Además, solicitó por parte de la Fiscalía fortalecimiento en la unidad investigativa, “ojalá que las estructuras criminales tengan un fiscal especializado para así tener una línea investigativa más rápida y dar mejores resultados”.

“Las capacidades de investigación y de policía judicial a veces se quedan cortas por los tiempos y la cantidad de proceso que manejan algunos señores fiscales, teniendo un fiscal dedicado solamente a desarticular estas estructuras nos daría mejores y más rápido resultado”, dijo el subcomandante del departamento de Policía Bolívar.

Los alcaldes reiteraron la importancia de enfrentar los grupos armados, que están afectando municipios y corregimientos del departamento de Bolívar.