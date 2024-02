Escolta para gerente general de EMAB le cuesta más de $9 millones mensuales a Bucaramanga

La seguridad de los servidores públicos ha sido un tema que siempre ha generado polémica, esta vez W Radio pudo conocer un contrato de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) con la empresa Delthac 1 que se encarga de prestar servicios de seguridad.

Este tiene fecha de inicio el 2 de febrero del 2023 hasta el 17 de diciembre del mismo año por más de 559 millones de pesos. Todos los servicios parecen normales, hasta que se encuentra un ítem que solicita un escolta VIP para la gerencia general, que está en cabeza de Helbert Panqueva, gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga.

Este servicio VIP costaba, inicialmente, 7.500.000 mensuales el año pasado y ahora, después de haberse firmado un otrosí para extender el contrato por dos meses más, le cuesta a la ciudad 9.432.768. Es una opción de 24 horas, con medio de comunicación y arma.

Ante los micrófonos de W Radio, estuvo el gerente de la EMAB y señaló que la razón principal por la que solicita un escolta son los riesgos externos que tiene como gerente al salir a realizar trabajo de campo.

“He tenido unos estudios por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde han determinado que tengo algunos riesgos. Al empezar a ejercer mi cargo en la empresa de aseo, aumentó el riesgo por las luchas internas y externas que hay dentro de la empresa (…) Hoy en día ejercer un cargo de gerente de una empresa de aseo, tiene riesgos externos también. Fenómenos como el habitante de calle, migrante y temas que tiene que ver con el microtráfico. Desde ahí se tomó la decisión de tener una persona, más allá del concepto de escolta, que nos acompañara de manera preventiva”.

Sin embargo, la UNP dice lo contrario. Según documentos suministrados a este medio por parte del mismo gerente, se puede evidenciar como la unidad considera que no corre riesgo alguno y sugiere en caso de tener momentos de riesgo, solicitar únicamente apoyo preventivo de la Policía Nacional en el ámbito local. Además de socializar y aplicar con su familia, medidas que se encuentran en la Guía Básica de Seguridad y Autoprotección que fue enviada a su correo.

En La W, también se pronunció el concejal del partido conservador, Óscar Díaz.

“Yo seguiré parado en mi posición. El ente que se debe encargar de esto es la Policía Nacional. Ningún escolta se puede encargar de ir a lidiar con microtráfico. Yo le digo al doctor Panqueva que no le mienta a la ciudad, no saque excusas colocando portarretratos bonitos, diciendo que es para cuidar al personal. Aquí en el concejo, la semana pasada, dio un reporte mediocre y nos dijo que necesita seguridad para que a sus empleados no los roben y por eso pidió un escolta 24 horas, cuando la EMAB tiene vigilantes. No le mienta a la ciudad y no ponga excusas baratas, el director Panqueva debe renunciar”.

Sobre esto, el gerente señala que hay intereses internos para que personas pidan su renuncia y que lo del escolta es, simplemente, una cortina de humo.

“¿Cuáles son los intereses? Recordemos que en el tema de las basuras se manejan intereses multimillonarios que hemos tenido que afrontar, defendiendo lo público. Este escolta hace parte del sistema se seguridad de la EMBAB y hace parte de ese presupuesto para la vigilancia. Más allá de la valoración que se hizo con la UNP, lo hicimos también con la empresa de seguridad, a la policía también se lo informamos y nos hacen acompañamiento en solo algunas ocasiones”.

Incluso, la UNP ya le negó el servicio de acompañamiento con escolta al gerente en su anterior cargo como coordinador de aseguramiento legal área metropolitana de Bucaramanga. En el documento se lee que las autoridades locales consultadas, indicaron no conocer alguna situación de riesgo contra la integridad y seguridad personal del evaluado y el proceso fue archivado en abril del 2019 por “atipicidad en la conducta”. En este caso se tomaron medidas como un botón de pánico y un chaleco blindado.

El concejal Diaz, finalmente, señaló por su parte que los resultados por parte de la EMAB son desastrosos y que el director está atornillado.

“El no quiere soltar esa teta que tiene. Sacamos lo del escolta porque yo tengo un compañero, el concejal Andrés Díaz, lo amenazaron de muerte, están en las cámaras y le hablamos a la UNP y hasta el día de hoy no dicen nada. ¿quién debe manejar los temas de microtráfico? La Policía Nacional, ellos son los que tienen que encargase de eso. El trabajo del gerente Panqueva es mantener la ciudad limpia y hasta hoy no lo ha logrado. Nos dijo en sesión en concejo que iba dos años y no había podido encontrar orden a la empresa ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para encontrar orden? Él seguirá detrás de su escritorio como un rey, cuidado, vigilado 24 horas”, concluyó.

Aunque el gerente aseguró en La W que debido a los operativos que realiza la empresa de aseo en la ciudad puede generarle problemas de seguridad, lo cierto es que la recolección de las basuras en Bucaramanga no ha generado mayores inconvenientes, incluso no se tiene registro de alguna denuncia de afectación a la normalidad durante el proceso. Sin embargo, solo se tiene en video el momento en que uno de los escobitas, mientras cumple sus funciones, hace uso del celular y se lo roban personas que pasan en una motocicleta.