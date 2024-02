Feminicida de Michelle Dayana fue fuertemente golpeado al interior de la Cárcel de Cómbita

Tunja

El feminicida de la niña Michelle Dayana González Sierra, Harold Andrei Echeverry Orozco, quien había sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de El Barne, de Cómbita en Boyacá, fue gravemente agredido por varios reclusos al interior del penal.

Este hecho, que está siendo investigado por parte de las autoridades competentes, se habría presentado en un patio diferente al que fue recluido Echeverry Orozco el pasado mes de diciembre.

“Tenemos información general proveniente del centro de reclusión donde nos informan que este interno en un momento estuvo custodiado en un patio especial y una vez dejó de estar en ese sitio pasó a un patio donde están reclusos por delitos de paramilitarismo y allá como en una revancha o como en un reproche social por la calidad del delito, pues fue gravemente golpeado y esto le genera unas lesiones importantes que lo han tenido en una observación permanente donde en el interior del centro carcelario se está recuperando con los cuidados debidos y necesarios protegiendo su salud y su vida. La situación al interior del centro carcelario no es nada alentadora porque, digamos, el reproche social que hacen los internos es bastante delicado y obviamente que tiene que redoblarse la seguridad por este interno a propósito de salvaguardarle su integridad física y su vida”, aseguró Jorge Eliecer Cortés, defensor Regional del Pueblo.

De acuerdo con algunas informaciones, al parecer, a Echeverry Orozco lo habrían trasladado al Hospital Universitario San Rafael de Tunja por las graves heridas que le habrían ocasionado otros internos, pero según el Defensor del Pueblo en Boyacá, esto no sería cierto.

“Sobre este particular se estuvo indagando, y no ha salido del centro carcelario, él ha recibido todos los cuidados de salud, protegiendo su misma salud y su vida, pero lo que se tiene claro es que no ha salido del centro de reclusión y pues que tampoco, por ende, ha estado en el hospital San Rafael ni en ningún centro hospitalario diferente a los cuidados que le ha ofrecido el mismo centro reclusorio. Por ser un interno de alta complejidad, un interno que representa mucho riesgo para la comunidad carcelaria y para toda la comunidad en general, el INPEC ha generado una custodia muy especial, está en un sitio exclusivo, no solo para proteger su vida sino también para protegerlo de las heridas que le ocasionaron los mismos compañeros de ese patio donde estuvo recluido esta semana cuando ocurrieron los hechos, pero por supuesto tiene una custodia especial mientras que el centro carcelario determina cuál va a ser su ubicación para que purgue su pena y se adelante el proceso que se está adelantando en estos momentos”, agregó Cortés.

En las próximas horas el defensor regional del Pueblo se estará desplazando a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita para adelantar una visita de inspección y conocer de primera mano la gravedad de esta situación.