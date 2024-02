Al Oído: El ELN seguirá secuestrando y Petro busca financiarlos, ¿esto no es delito?

Indignante conocer la nueva generalidad del Gobierno buscando un Fondo “Multidonante” para el ELN, un grupo que ha incumplido en más de cien ocasiones el cese al fuego.

Pero, ¿por qué nos sorprende, si van a dar un millón de pesos por no matar? Recuerden que esta fue una apuesta para el proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

Seguir en una mesa de negociación en la que las líneas rojas se mantienen y en las que siguen imponiendo sus acciones que violan cualquier derecho demuestra quiénes son los que hoy están mandando en la mesa.

¿Cómo es posible que no se exigiera la liberación de los secuestrados para seguir en diálogos? Ahora, de premio, un Fondo que realmente es la forma de ceder en esa ayuda financiera que estaban exigiendo con lo que les van a cumplir, mientras ellos delimitan cuál secuestro continúa y cuál no.

Mientras tanto, ellos siguen delinquiendo y haciendo de las suyas en los territorios. Ojalá llevaran un delegado representante de los secuestrados a la mesa, a ver si comprenden el por qué esto no es negociable.

La historia es de no acabar y la que se repite siempre. Mientras ellos manejan el tono de la negociación, seguirán expandiéndose en el territorio colombiano y fortaleciendo su músculo militar. Eso sí, los que cada día quedan más maniatados son nuestras Fuerzas Armadas.

Pese a que a los “nadies” no se les ha cumplido, pues no vemos un cambio real sino más de lo mismo, hay un profundo cinismo y burla hacia todos como país al ver el reintegro de Armando Benedetti y al conocer el derroche de este Gobierno. Uno ve que solo se les cumple a los amigos, a los que les guardan secretos y a los bandidos a los que no se les exige nada.

El siguiente ciclo de los diálogos es en Venezuela. Imagínense: Venezuela, donde hay un dictador, seguro por eso es el silencio del presidente Petro frente al atropello democrático a María Corina Machado.

¿Quién no quisiera que la paz se dé? En medio de toda esta falta de garantías, de estrategia y de exigencia, solo tenemos un profundo miedo como país.

Como dice el pastor Alfredo Saade: ¡Levántate, Colombia! Pero a trabajar, porque ese Fondo, tanto impuesto y todos los cargos de este Gobierno que se inventan para callar bocas y mantener focas, no se pagan solos.