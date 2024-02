Amenazas a periodistas digitales en Cúcuta

Cúcuta

En las últimas horas se conoció la amenaza de las cuales fueron víctimas Jonathan “Tatán” Mojica y Kevin Orozco, comunicadores sociales independientes que desarrollan su noticiero “De frente y sin tapujos” a través de páginas digitales.

Las intimidaciones se dieron casi de manera simultánea la noche anterior. “Estábamos en una actividad, vi que Kevin respondió una llamada, colgó y me volteó a mirar. Enseguida me entró una llamada, la conteste y era esta persona que se identificó como Ever alias “Porras”, dijo Jonathan Mojica.

Este último comunicador social grabó parte de la llamada, donde se puede escuchar “dejen las denuncias, le habla Ever, el Porras. Dejen las denuncias, dejen la guevonada con la coronel (haciendo referencia a la comandante de la policía metropolitana de Cúcuta), dígale que ya le tengo la ruta marcada”.

Más delante esta persona asegura que “le voy a tirar una granada, lo mismo que le dije a Kevin, le voy a tirar una granada. Ya están sentenciados, no le voy a decir nada más”.

Jonathan y Kevin hace un año también denunciaron múltiples denuncias por parte de bandas criminales, en su oportunidad los amenazaron “con picarlos”.

Aseguran los comunicadores que, a pesar de las fuertes intimidaciones, nunca recibieron apoyo por parte de la UNP, razón por la cual decidieron contratar por un tiempo seguridad privada, para proteger su integridad y la de sus familias.