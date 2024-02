Estas son las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

6:42 a.m. : Ante la publicación de hoja de vida de Armando Benedetti como nuevo embajador ante la Misión Permanente Colombia en la FAO en Italia, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia mostró su preocupación y rechazo por este nuevo nombramiento.

A través de un comunicado UNIDIPLO en primer lugar, aseguró que “Benedetti no cumple con el total de requisitos formales para desempeñarse como embajador, cargo para el cual se exige a aspirante acreditar el dominio de un idioma de uso diplomático distinto al español o del país de destino, situación que en este caso no se cumple. Adicionalmente, no pertenece a la Carrera Diplomática, no ha ingresado por concurso público, no ha pasado por el proceso jerarquizado basado en el mérito y no ha tenido que demostrar un proceso de continua especialización en cargos diplomáticos y consulares”, justifican.

Por: Alejandra Uribe

Lea la noticia completa aquí