Piñera jamás habría tomado riesgos innecesarios: asesor de seguridad aérea

Expresidente Sebastian Pinera. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Eddie Miceli, asesor de seguridad aérea, se pronunció en La W sobre la inesperada muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera quien falleció en un accidente de helicóptero.

Miceli, que conocía personalmente al exmandatario, rechazó las declaraciones que han realizado sobre Piñera que señalan que era un “piloto temerario”.

“Él siempre se preocupaba por la seguridad aérea, jamás habría tomado riesgos innecesarios (…) No me extrañaría que hubiera hecho todo lo posible por salvar a sus acompañantes, pero no pudo desabrochar su cinturón de seguridad y falleció ahogado”, manifestó.

De igual forma, se pronunció sobre las condiciones climáticas que, de acuerdo con algunas hipótesis, habrían causado el lamentable accidente.

“En las próximas horas o días sabremos exactamente qué fue lo que sucedió. Ningún piloto asume un riesgo si sabe que la seguridad de todos los ocupantes está en riesgo, no creo que hubiera despegado si las condiciones climáticas llevaran a cancelar el vuelo. Hay que esperar a los peritajes, no se puede hacer conjeturas por rumores que dicen que la llovizna era fuerte”, explicó.

El asesor de seguridad aérea mencionó que pudo haberse un desperfecto mecánico dadas las circunstancias y testimonios. Sin embargo, aún no se determina lo que habría causado el accidente.

“Lo que no ha dicho ninguno de los testigos es si el motor estaba funcionando al momento del impacto, esto es importante para determinar si el accidente se dio por una causa mecánica o por meteorológica”, puntualizó.