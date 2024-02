¿Por qué no debería consumir alcohol cuando está tomando medicamentos? Experto responde

¿Por qué no se puede consumir alcohol cuando está tomando medicamentos? Experto responde

El doctor Juan José Márquez, médico internista, habló en Salud y Algo Más sobre las bebidas alcohólicas y la desintoxicación.

En primer lugar, señaló que “el ser humano no debe consumir alcohol, es una bebida que tiene una connotación social que otras cosas, no tiene realmente ningún tipo de beneficio específico para alguna enfermedad o algo, eso no hace que esto sea una bebida mala”.

Asimismo, indicó que no existe ninguna bebida alcohólica que sea mejor que otra, “las bebidas que tienen mayor concentración de alcohol por volumen son las que van a causar mayor cantidad de daño y allí están los whiskys, el vodka y algunas bebidas de malta, esas son las que tienen mayor concentración, mientras que algunos vinos, algunas cervezas tienen menos cantidad de alcohol”.

En esa misma línea, el experto comentó que “la cerveza es una de las bebidas que tiene menos cantidad de alcohol por volumen, en ese orden de ideas, sería una de las menos malas, pero el tema son las calorías que nos aportan los fermentos y las cantidades de carbohidratos presentes en ellas”.

Por último, el doctor Márquez explicó que el efecto producido por el alcohol se debe a la cantidad de alcohol que consuma cada persona, “todos los malestares alrededor, es decir el vómito, el mareo, el dolor de cabeza, va a depender de la desintoxicación del hígado de las bebidas que hayamos consumido”.

“Las bebidas que producen menos estas alteraciones alrededor son las bebidas de altos destilamientos. Las bebidas tipo whiskys finos son las que menos problemas de intoxicación tienen, el guayabo sería menos con eso. Sería mucho peor el guayabo con cervezas, vinos, ron y aguardiente”, especificó.

