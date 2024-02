Bajó el precio de las boletas para el Super Bowl

Las Vegas (United States), 07/02/2024.- The Las Vegas Sphere displays a Super Bowl logo in Las Vegas, Nevada, USA, 07 February 2024. The AFC champion Kansas City Chiefs will face the NFC champion San Francisco 49ers in Super Bowl LVIII at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada, on 11 February 2024. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN / CAROLINE BREHMAN ( EFE )