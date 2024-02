Canal del Dique requiere por obligación licencia ambiental, está en manos del contratista

Cartagena

De manera contundente y explicando los motivos de la decisión la ministra de ambiente, Susana Muhamad, informó que sí se requiere por obligación la licencia ambiental para el desarrollo de las obras del Macropoyecto Canal del Dique.

Desde Cartagena Muhamad expresó que, como obra de mitigación del riesgo tiene deficiencias en los estudios y los impactos.

“No está claro cómo se van a manejar sobre todo los sedimentos que se van a desviar a la zona de Sucre y el impacto que podrían tener en tres Parques Nacionales como el Corchar del Mono Hernández, Corales de Profundidad, Corales Islas del Rosario y toda la parte de San Bernardo”, indicó la ministra.

Aseguró que la licencia es un instrumento ambiental que ayuda, pero también un compromiso del gobierno nacional a presentar un cronograma claro concertado entre el contratista, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, las autoridades ambientales, para que no se vaya a desfasar el cronograma del proyecto y eso signifique sobre costos o problema que después no puedan resolver.

A su vez puntualizó que harán lo que se requiera para que este proyecto tenga un beneficio ambiental, social y económico, aunque implique aumento de costos y medidas de mitigación adicional.

“Es un trabajo colaborativo entre el Sistema Nacional Ambiental, Transporte y también el contratista para que presenten estudios de alta calidad ambiental, que la ANLA les diga lo que tiene que hacer; si esos estudios se presentan bien la ANLA tiene 90 para aprobar la licencia. La ANLA se comprometió a cumplir los términos de ley, pero es un baile de dos, de la autoridad ambiental y también el contratista de presentar la información requerida”, reiteró la ministra.

Reiteró, “que el proyecto no resuelva un problema en la Bahía de Cartagena y genere un problema en el departamento de Sucre, esto debe ser un proyecto que se tenga en cuenta el bienestar de las comunidades y un proyecto responsable”.

“Nos comprometimos a tener una segunda mesa de trabajo en 15 días, donde el gobierno nacional especificará mucho más ese compromiso para avanzar en el proceso de licenciamiento ambiental y el proceso integral del desarrollo del proyecto, con base a los insumos que nos entregaron los gobernadores y el alcalde”, sostuvo Susana Muhamad.

El contrato del acta de inicio del megaproyecto Canal del Dique fue firmado en junio del año 2023, desde ese momento el contratista tiene 18 meses antes de iniciar la obra para adecuar diseños, mirar estudios, pedir los permisos ambientales; durante ese tiempo se tiene estipulado tramitar la licencia ambiental.

En este momento se realizan trabajos preparatorios que no tienen nada que ver con la licencia.

“Nos comprometimos a ser muy rigurosos en que sí necesita licencia y que no, para que se pueda también iniciar el cronograma. En este momento se está haciendo una operación inicial del canal, pero la obra gruesa no va a empezar si no 18 meses después de la firma del contrato que fue en junio del año 2023″, aclaró la ministra.

Ante lo expresa por la ministra de ambiente el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señaló que el plan de manejo ambiental que había tramitado la firma Sacyr no cumple con las especificaciones y con los requerimientos de licencia ambiental que insistentemente explicó el gobierno nacional.

“Por lo tanto si no hay una licencia ambiental el proyecto no tendría ninguna posibilidad de salir avante hacia el futuro. En el segundo encuentro se espera que esté presente el Ministerio de Transporte, el propio contratista, el Ministerio de Ambiente. No creo que podamos eludir la exigencia de la licencia ambiental, el contratista tiene que ajustar los tiempos y aprovechar los 18 meses que les da el contrato para hacer las tareas y tener la licencia ambiental en el tiempo requerido”, dijo Verano.

Por su parte el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que harán un esfuerzo para que en los 11 meses que le hacen falta al contratista se haga la tarea de la licencia.

“Para que el megaproyecto a diciembre del año 2024 pueda tener, Dios mediante, un licenciamiento ambiental definitivo y la etapa de construcción que está planteada para inicio del año 2025 así de esa manera se pueda realizar (...) me siento derrotado, realmente no hubiese querido que la licencia se planteara como un requisito el cual hay que tener en cuenta y así se planteó”, aseveró Turbay.

Concluyó, “estamos en manos del contratista, hace bien la labor es posible que el tiempo se acorte”.