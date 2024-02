Lo que ocurrió frente a la Corte tiene todo el rechazo del Gobierno Nacional: MinInterior

Cartagena

El ministerio del interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la retención de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, señaló que apenas ocurrieron los incidentes, el presidente inmediatamente ordenó al director general de la Policía y al jefe de gabinete encargado, Carlos Ramón González, dirigirse a la Corte.

“He hablado con ellos, como también hablé con varios magistrados de la Corte, a quien yo personalmente apenas aterricé en Cartagena y me enteré de esa situación que todos rechazamos, llamé y me han informado. Primero que la Policía está brindando, con su director general en persona, quien en este momento está reunido con el presidente de la Corte y con el doctor Carlos Ramón González, todas las garantías de seguridad para no solo los magistrados de la Corte, sino quienes acompañan su trabajo”, explicó el ministro.

Añadió, “segundo, aunque había una intención de una acción inmediata de la Policía, la propia Corte, con un buen sentido de lo que pasa, pidió tranquilidad y están evaluando las acciones a seguir, pero la información que tengo es que los magistrados están custodiados como es la obligación del gobierno con toda tranquilidad”.

Velasco, en el marco de la cumbre de gobernadores, rechazó las acciones y aseguró que, en el país, los ciudadanos tienen todo el derecho a la manifestación y a la protesta.

“Este gobierno la respeta en la medida en que no se use acciones de violencia; los sindicatos marcharon porque ellos tienen argumentos, porque ellos consideraron que hacer un aporte a un partido no ameritaba un allanamiento para encontrar una prueba que se pudo encontrar simplemente con una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral. Pero ese es un debate que terminará definiendo la justicia”, aseguró el ministro.

Concluyó, “lo que ocurrió frente a la Corte merece todo el rechazo del Gobierno Nacional”.