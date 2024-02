Presidente del Once Caldas no asistió a debate de control político en el Concejo.

Manizales

El presidente del Once Caldas no asistió al control político en el Concejo de Manizales, en su reemplazo, fue como representante el gerente deportivo, Felipe Gutiérrez. Según el secretario de Hacienda y del Deporte el equipo ha cumplido con apoyar el fútbol aficionado para jóvenes de estrato 1,2 y 3. Mientras que los concejales cuestionaron la ayuda para el fútbol femenino en 2024.

“Nos dirigimos a ustedes con el fin de no criticar ni juzgar a nadie. El año anterior muchas jugadoras trabajaban, estudiaban y entrenaban algunas sin pasajes y otras sin almorzar”, expresó Andrea Fernández, jugadora de Caldas, con lágrimas y voz entrecortada. Además, Emma Castillo, también jugadora, aseguró que no han tenido respuesta a la razón por la que no cumplieron con la creación del equipo profesional.

Por otro lado, integrantes de la barra femenina del Once Caldas, Fortineras, hablaron sobre las falsas ilusiones que les prometieron y exigen tener un equipo femenino en la liga. “Desde la barra se presenta una inconformidad, ya que el equipo incumplió las expectativas que teníamos como hinchas y nos habían prometido la liga femenina”, dijo.

El gerente deportivo, Felipe Gutiérrez, dijo que han invertido $568.188.317 entre el convenio de Once Caldas con la fundación y la exoneración del año anterior era de 223 millones de pesos.

Por último, el secretario del Deporte de Manizales, Diego Espinoza, manifestó que desde la administración municipal están dispuestos a tener un canal de comunicación directo con Once Caldas.

El comodato actual vence el 31 de marzo y luego el Concejo de Manizales definirá si extiende o no dicha exoneración del 100% al equipo.

En la intervención de la Secretaría de Hacienda se argumentó que no existe incumplimientos del equipo profesional con el convenio, porque este es claro en decir textualmente que el Once Caldas se compromete a la promoción del fútbol en divisiones inferiores y en la rama femenina, pero no existe una obligación expresa de crear un equipo profesional. Son cerca de 500 millones de pesos que el equipo obtuvo por esta exoneración de impuestos. Manuel González, secretario de Hacienda de Manizales.

Sin embargo, para algunos concejales si hubo un incumplimiento y han solicitado que el municipio evalúe la posibilidad de que el Once Caldas devuelva los recursos o en su defecto no otorgar más exoneraciones a futuro.

