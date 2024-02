¿Quiénes son las candidatas a fiscal general 2024? Perfil de cada una

Los ánimos siguen caldeados en el escenario político del país, luego de que el presidente Gustavo Petro clasificara la situación de constantes diferencias y enfrentamientos entre el Gobierno central y la Fiscalía, como una “ruptura institucional”, acusando al fiscal Francisco Barbosa, de una presunta extralimitación de funciones y participación en política.

En un marco en el que se han presentado diferentes choques, como el reciente allanamiento del ente acusador a la sede de Fecode ante una presunta financiación ilegal a la campaña del presidente, los sectores progresistas, y afines al Gobierno, esperaban que este 8 de febrero se diera finalmente la elección de quien reemplazaría a Barbosa al frente del ente acusador.

8 de febrero: no hay luz verde para elección de fiscal

En medio de una jornada nacional de movilizaciones, convocada por Fecode, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales, se dio la segunda ronda de votaciones de la Corte Suprema de Justicia, ente encargado de la elección del fiscal general de la nación, a partir de las candidatas (todas mujeres) ternadas por el presidente de la República.

“Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas, hasta el momento, sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva fiscal general de la Nación”, anunció el magistrado Gerson Chaverra.

La anterior votación había sido el 25 de enero, cuando ninguna de las candidatas logró superar el umbral de 16 votos, entre los 23 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque se esperaba que las discusiones para la elección comenzarán desde el 7 de diciembre del 2023, desde un comienzo se han presentado diversas situaciones que devinieron en un reajuste de la fecha, esperando, entre otras cosas, que se completara la conformación de la Sala Plena del alto tribunal.

Como pudo conocer La W, la próxima votación se adelantara el 22 de febrero, por lo que al finalizar Francisco Barbosa su periodo este 12 de febrero, la vicefiscal Martha Mancera quedaría a cargo del ente investigador.

¿Cómo se eligió la terna para fiscal general de la Nación?

Desde el 2 de agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro presentó a la Corte Suprema de Justicia la terna para la elección del próximo fiscal general de la Nación, siendo esta la primera vez en la historia de Colombia en que tres mujeres son propuestas para ocupar este alto cargo judicial.

En la misma carta, el presidente solicitó a la Corte que “consideren la posibilidad de designar un fiscal-ad hoc para que no haya dudas respecto a la transparencia” en cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de su familia. Esto teniendo en cuenta el enfrentamiento con la Fiscalía por el desarrollo de las indagaciones por el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente.

Los tres nombres presentados por el presidente en ese momento fueron los de las siguientes abogadas: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda.

Sin embargo, el 26 de septiembre, como lo había anticipado W Radio, el presidente Gustavo Petro hizo un cambio en la terna para fiscal general de la Nación, en la que salió Amparo Cerón y entró la exmagistrada Luz Adriana Camargo Garzón en su reemplazo.

Según reveló Julio Sánchez Cristo, el presidente Petro le dijo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que no sabía que Amparo Cerón “estaba tan bien relacionada con el caso”, refiriéndose a Odebrecht. Así, el mandatario le pidió al ministro Velásquez que considerara el nombre de Amparo Cerón para la terna, por lo que se buscaría otro candidato.

Finalmente, la terna quedó validada por la Corte Suprema de Justicia el 7 de noviembre, con la publicación, de manera oficial, de las hojas de vida de Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra.

¿Quiénes son las candidatas para fiscal general de la Nación?

La hoja de vida de las candidatas ternadas para ser fiscal general en Colombia en el periodo 2024-2028, de acuerdo a lo publicado por la Corte Suprema de Justicia, incluyen los siguientes hitos profesionales:

Ángela María Buitrago Ruiz

Es abogada litigante desde 1989 y fue representante del Banco de Colombia en 1990. Tiene experiencia en la Fiscalía, donde se desempeñó como fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2010.

Fue designada como experta internacional de medida cautelar de la CIDH en el importante caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en México.

Se ha dedicado también a la docencia en el campo del derecho penal, procesal penal y penal especial en la universidad Externado, y como invitada en la universidad de Nariño y la Libre de Cartagena. Fue consultora de los organismos internacionales como la OEA (en México) y la ONU (en Honduras), donde participó en la capacitación de fiscales en diversas áreas.

Fue abogada penalista en WMV Abogados en Colombia, donde se desempeñó como defensora y representante de víctimas.

Experta para el mecanismo Nicaragua por las Naciones Unidas y perito ante la CIDH en reconocidos casos, como el de la abogada mexicana, Digna Ochoa, y la condena al Estado colombiano por los falsos positivos de los jóvenes Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, Albeiro Ramírez Jorge, Gustavo Giraldo VIllamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Carlos Arturo Uva Velandia.

Luz Adriana Camargo Garzón

Fue magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia como parte de la Sala de Casación Penal, siendo también exfiscal delegada y auxiliar ante esta misma corporación. De igual manera, se desempeñó en el campo de la dirección de investigaciones por delitos comunes como fiscal delegada ante los jueces penales de circuito.

En la Fiscalía general de la Nación se ocupó, asimismo, de la Dirección Seccional, Administrativa y Financiera y también de la Sección de Instrucción Criminal en la capital del país.

Fue perita en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumiendo destacados casos como el de Herminio Deras García y familia vs. Honduras; Santiago Leguizamón y familia vs. Paraguay; y Digna Ochoa Plácido y familia vs. Paraguay.

Cuenta también con experiencia como consultora en proyectos asociados a estándares de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos en Consucol, Corporación Justicia y Democracia y Forjando Futuros, en asocio con Indepaz, Intereclecial de Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas y Programa Somos Defensores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se encargó de la dirección de investigaciones relacionadas con fenómenos de macrocriminalidad, corrupción y lavado de activos en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG-ONU y la Corte Suprema de Justicia.

Al comienzo de su carrera en la Rama Judicial asumió como Juez 106 de Instrucción Criminal y oficial mayor del Juzgado 19 Superior de Bogotá.

Amelia Pérez Parra

Su experiencia en la Rama Judicial inicia a partir de su rol como juez promiscuo Municipal, juez promiscuo de Menores, Penal Municipal y de Instrucción Criminal en la ciudad de Bogotá.

En la Fiscalía General de la Nación se desempeñó como fiscal seccional delegado ante los Jueces Penales del Circuito, fiscal regional delegado ante los Jueces Regionales, fiscal especializado, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, delegado ante los Jueces Especializado y fiscal especializado Unidad de Terrorismo delegado ante los Jueces Especializados.

Fue contratista de la Alcaldía de Bogotá durante el mandato de Gustavo Petro, trabajando en el Centro de Estudios para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana y la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia.