Risaralda en alerta por casos de feminicidio y violencia intrafamiliar durante este 2024

En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación alertó que el país ha registrado elevadas cifras de violencia intrafamiliar y feminicidios en este inicio de 2024, superando, en muchos casos, las estadisticas del 2023 y el 2022, pues en total han sido 21 las mujeres víctimas de feminicidio en lo corrido de enero y los primeros días de febrero a nivel nacional.

Viviana Mora Verbel, Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, indicó que la entidad ya ha generado 84 alertas por riesgo de feminicidio para que intervenga el Ministerio Público y solicitó al Ministerio de la Equidad dar cuenta de las acciones que se están adelantando para garantizar la protección de las mujeres en el país.

En medio de esta alerta aparece el departamento de Risaralda como el 5 a nivel nacional con más casos de feminicidios, pues ya son dos los registrados entre enero y febrero de esta vigencia, el de Maritza Arelis Mosquera, en el Plumón, y el de Evelis Asprilla Peñaloza, en Puerto Caldas; ambos en jurisdicción de Pereira y perpetrados por las parejas sentimentales de las víctimas.

Los casos fueron confirmados por la coronel Alexandra Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

La situación resulta más alarmante teniendo en cuenta que en el departamento venía de una reducción de feminicidios en el 2023 con respecto al 2022, pese al incremento en intentos de feminicidio, que han generado el llamado de colectivos feministas y defensores de derechos humanos a garantizar una ruta de atención integral y permanente.

Así lo ha expresado en reiteradas ocasiones Karla Trejos, investigadora del Observatorio de Violencias Basadas en Género de Risaralda, quien indicó que hace falta un registro riguroso de los casos de violencia contra la mujer en la zonas rurales.

Asimismo, la vicepresidenta de la Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand de Pereira, Camila Guzmán, precisó que se necesita darle estricto cumplimiento a la Ley del Feminicidio para respaldar a las víctimas, no solamente a las mujeres que ya no están, sino a las que tienen denuncias vigentes y que no se les ha puesto suficiente atención.

Este llamado a garantizar las rutas de atención y cumplir con la Ley del Feminicidio en Colombia cobra importancia teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas sentimentales, ya habían puesto denuncias por violencia intrafamiliar y habían alertado del riesgo que corrían sus vidas.