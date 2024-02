Un bloqueo pone en jaque operación petrolera del Meta

Desde hace varios días se registra un bloqueo en la vía que comunica a Puerto Gaitán con campo Rubiales en el Meta, lo que empieza a tener impactos en la operación petrolera no solo de dicho campo, si no en muchos otros.

La manifestación que se está generando en la zona, en primera instancia se había expuesto que era desarrollada por la comunidad, la cual exige la pavimentación de la vía que consta de aproximadamente 140 kilómetros. Sin embargo, en las recientes jornadas una denuncia sobre que el bloqueo estaría siendo infiltrado por grupos al margen de la ley encendió las alarmas.

En entrevista con W Radio, Alejandro Ospina, presidente de Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y de Energía de Colombia (UTIPEC), expuso la situación y la preocupación que esta empieza a generar no solo por los intereses de la industria, si no por las obligaciones a través de amenazas a las que estarían sometiendo inescrupulosos a la población civil de la región.

En sus declaraciones, el líder sindical dijo “los trabajadores de la industria petrolera estamos muy preocupados porque pues hace unos dos años, después de muchos años de haber tenido un territorio relativamente tranquilo, han hecho aparición grupos al margen de la ley, disidencias de las Farc, se ha presentado extorsiones y boleteos y de allí nos fundamentamos para hoy estar atribuyendo a esos grupos la infiltración que se está haciendo sobre una movilización que nosotros consideramos legítima; nosotros somos una organización sindical no obstruccionista, no compartimos las vías de hecho, pero respetamos que la comunidad esté reclamando unas dilaciones injustificadas por parte de las entidades territoriales y de Ecopetrol que creemos que no han actuado con la suficiente agilidad para poder cumplir unos acuerdos que se hicieron sobre la pavimentación de la vía”.

Agregó “pero lo que ha pasado desde el fin de semana es que la comunidad, trabajadores nos han compartido audios, nos han denunciado que hay miembros de esas organizaciones al margen de la ley, que los están obligando a ser parte de los puntos de bloqueo, que están conminando a los comerciantes de la zona a que tienen que poner cuatro o cinco personas en los bloqueos o sino que tienen que pagar unas cuotas para sostener el bloqueo y por supuesto los amenazan de que los van a desterrar si no cumplen estas instrucciones o que pueden atentar contra su integridad”.

Así mismo, se confirmó que la situación se ha tornado más tensionante debido a que hace apenas unos días, en la zona de la manifestación hicieron presencia hombres motorizados encapuchados, lo que desde luego empezó a ejercer aún mayor presión sobre la comunidad para mantener activo el bloqueo.

La UTIPEC reiteró, que considera que las presiones sobre la comunidad por parte de los grupos al margen de la ley, buscan en especial ocasionar el cese de operaciones de diferentes campos petroleros, al punto que a este jueves ya existe el reporte del cierre de varios de ellos.

Allí el presidente Ospina, dijo “en esto el campo Rubiales está operando con restricciones, pero ya se cerró el campo Caño Sur, un campo que produce 41.000 barriles por día está cerrado desde el fin de semana, se cerró otro campo que se llama Pendare, que produce cerca de unos 12.000 barriles por día; escuchamos esta madrugada un audio en el que una persona de esas organizaciones está dando las instrucciones de que hoy tienen que seguir e ir a cerrar un nuevo campo en todo este proceso de presión”.

La preocupación de los trabajadores petroleros aumenta al recordar que hace aproximadamente un año, por un escenario similar pero que finalmente terminó catalogándose como una movilización campesina, terminó con el incendió de un campo petrolero en el Caquetá, la muerte de un policía y el secuestro de otro gran número de uniformados.

En cuanto a lo que concierne a la producción petrolera, el sindicato de la industria aseguró que ya son 55.000 barriles de crudo por día los que están siendo afectados, advirtiendo que, si la situación se mantiene y se cierran otros campos petroleros, la cifra podría aumentar teniendo un impacto negativo sobre la producción de crudo del país.

Sobre campo Rubiales, los trabajadores de la industria aseguraron que, al tener una conexión con un oleoducto, tiene aún salida y puede mantener la operación con restricciones. No obstante, también advierten que no permitir la operación al 100 por ciento del que en su momento fue el campo petrolero más importante de Colombia, tendrá impactos negativos.

De igual forma, se expresó que aún no ha habido una respuesta puntual por parte de las autoridades frente a lo que viene ocurriendo, aunque hay presencia de uniformados en la manifestación no se ha generado ninguna intervención y por el contrario lo que se ha dispuesto es la creación de una mesa técnica para encontrar salidas a la problemática planteada.

Finalmente, desde W Radio se consultó directamente con Ecopetrol, la cual confirmó que campo Rubiales está teniendo una operación con restricciones, que reconoce el bloqueo que se registra y sobre el cual no tiene ningún manejo, ya que sobre la petición puntual que hace la comunidad que es lograr que se realice la pavimentación de la vía, la petrolera aseguró que “aunque es una vía nacional, Ecopetrol y las otras empresas petroleras que operan en esa área, están en la disposición de hacer un aporte en dinero para la obra, pero que quien deben ejecutarla es el Gobierno Nacional y la Gobernación del Meta”.