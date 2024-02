Barranquilla realiza operativos contra el licor adulterado previo al Carnaval

Barranquilla

En el desarrollo de acciones operativas, preventivas y de control, las autoridades activaron el “Plan Anticontrabando”, previo a la celebración del Carnaval de Barranquilla, con el fin de evitar la comercialización, almacenamiento y distribución de licor adulterado y de contrabando.

En los trabajos participan la Policía Nacional, la DIAN y la Fiscalía.

De acuerdo con el informe más reciente, mediante diligencias de registro y de allanamiento, y visitas de control aduanero a establecimientos abiertos al público, fueron incautadas 313 botellas de licor que presentaban inconsistencias y que resultaron no aptas para el consumo humano.

Asimismo, fue capturada una persona que deberá responder por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Desde la Policía Fiscal y Aduanera, invitaron a los consumidores y comerciantes a identificar el licor legal, teniendo en cuenta las siguientes características:

• Verifique que el licor no tenga sedimentos.

• Revise la estampilla de seguridad, cerciorarse que no esté rota o en mal estado, y que no presente inconsistencias en su impresión y que las pestañas de los empaques no tengan residuos de pegamento.

• Desconfié de las bebidas alcohólicas que estén por debajo de los valores estandarizados.

• Compre el licor en sitios de confianza.

• Informe inmediatamente a las autoridades si tiene conocimiento de lugares clandestinos dedicados a la venta de licor.