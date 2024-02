¿Cómo manejar la ansiedad por comer? Psicóloga da algunos consejos

La psicóloga Rocío Barrios pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la ansiedad por comer y entregó algunos consejos para las personas que sufren de esto.

En primer lugar, señaló que “la ansiedad del comer no está desencadenada ni la mejoran las dietas. Uno lo que tiene que entender es qué está pasando conmigo para que yo use la comida para minimizar la sensación que tengo de ansiedad. La comida se utiliza de una mala manera como recurso para minimizar las sensaciones de malestar que uno tiene”.

“Si nosotros hemos aprendido a regular el malestar que estamos sintiendo vamos a usar la comida para satisfacernos”, agregó.

De acuerdo con Barrios, “la mayoría de las personas que tienen ansiedad por comer tienen un desorden en el horario de las comidas, un desorden en las horas de dormir, no tienen un orden en general en su vida y tienen un estilo de vida demasiado sedentario. La disciplina con uno mismo ayuda a que uno disminuya la ansiedad por comer”.

En esa misma línea, comentó que “el hambre es una necesidad fisiológica, es una respuesta. Pero en la ansiedad uno no come por hambre, comemos porque no tenemos otra cosa que hacer y porque creemos que así vamos a sentir esa cuota de placer rápida que nos va a hacer sentir mejor”.

Por último, la experta dejó claro que todo extremo es vicioso, por esto es importante contar con la asesoría de un médico.

Escuche la entrevista completa a continuación: