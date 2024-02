En Puerto Boyacá denuncian maltrato laboral con trabajadores de proyecto de Interés Social

Tunja

La semana anterior dimos a conocer en W Radio que en Puerto Boyacá se está construyendo el proyecto de Vivienda de Interés Social más costoso del país, cuyas casas prefabricadas tienen un costo por vivienda de $180 millones, cuando su valor estaría entre los $70 u $80 millones, obra que fue realizada por la Alcaldía anterior del mandatario Jicly Mutis.

Hoy esta construcción tiene un nuevo capítulo. W Radio conoció que más de 80 trabajadores de esta obra, que realiza MUS Magdalena Union Services SAS, no cuentan con afiliación a seguridad social, después de casi un año de labores no tienen contrato y no cuentan con los elementos de seguridad para desarrollar el trabajo.

“Son como 85 trabajadores que no han ni firmado contrato y han laborado así por casi un año; el salario, según el empleador contratista, es un salario integral de apenas $1.600.000, eso no puede ser un salario integral pues no les pagan prima, no les pagan vacaciones, no les dan horas extras y si se enferman les descuentan dos días, al parecer no están afiliados a seguridad social, no les pagan nómina y solo les hacen filmar en una hoja y no más, en fin, una cantidad de irregularidades”, afirmó Julio Contreras, veedor ciudadano.

Ante esta precaria situación que padecen los trabajadores, cerca de 20 de ellos elevarán una querella al ministerio del Trabajo con el fin de que la entidad investigue todas estas irregularidades que presuntamente se estarían presentando desde el año anterior.

“La Administración anterior, del alcalde Jicly Mutis, tenían conocimiento de todas estas irregularidades, pero nunca hicieron nada, además, interpusimos cuatro denuncias, inclusive por las redes sociales y nunca hubo ninguna investigación e igualmente con esta nueva administración, ya le estamos haciendo el oficio, vamos a hacer muchas más querellas, pero no hay ninguna respuesta”, aseguró Contreras.