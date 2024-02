Solo cuatro personas pretendían entrar violentamente a la Corte Suprema: MinDefensa

Cartagena

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a los hechos registrados en la capital del país por cuenta de manifestantes que pretendían ingresan a la fuerza al Palacio de Justicia, donde funciona la Corte Suprema.

Desde Cartagena aseguró que solo entre cuatro y cinco personas pretendieron entrar violentamente, pero fueron retenidas por otros manifestantes, por lo que finalmente no lograron su cometido.

“El general Salamanca ha recibido la instrucción directa del presidente de la Republica de que deben judicializarse las personas que procedieron de esa manera. Es importante aclararlo de una vez, no hubo nunca un peligro para los magistrados ni para quienes se encontraban en el Palacio de Justicia, la Policía Nacional siempre tuvo la posibilidad cierta de intervenir, tenía capacidad de disolver inclusive esa manifestación así se lo hizo saber el general Salamanca quien estuvo presente en el Palacio de Justicia conversando con el presidente de la Corte Suprema”, explicó el ministro de defensa.

Añadió, “siempre la Policía estuvo en la capacidad de brindar la seguridad y de actuar, solo que por petición expresa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien solicito que no hubiera una intervención de la Policía de manera inmediata, entonces se aceptó esa petición del presidente de la Corte Suprema hasta cerca de las 4 de la tarde talvez, cuando fue el propio presidente de la Republica quien instruyó al general Salamanca para que tomara las acciones porque ya tenía que disolverse”.

“De manera que, eso de que estuviera secuestrados o en riesgo sus vidas, en realidad no ocurrió”, indicó el ministro.

Por su parte el general William René Salamanca, director general de la Policía Nacional, manifestó que tiene órdenes del presidente de identificar a las personas, trabajo que adelanta la inteligencia y la Policía Judicial.

“Por ahora estamos en ese proceso con inteligencia de identificarlos, tenemos informaciones, tenemos las imágenes, en principio son 4 personas”, dijo el general Salamanca.

Aseveró, “no había cuatro personas bloqueando el Palacio, ese número de personas no le puedo decir con exactitud, en un principio había aproximadamente 1.200 personas, cuando llego a Palacio había por ahí 700 personas que poco a poco se fueron algunas retirando, yo me refiero a unas personas que de manera violenta pretendían alterar”

“Yo hablé con los magistrados y ellos expresaron su preocupación de la próxima sesión que será en 15 días, la justicia colombiana como las demás instituciones deben tener como lo han tenido siempre el acompañamiento de la Policía Nacional por orden del presidente de la Republica. En este caso, se lo manifesté al presidente de la Corte y a unos magistrados, haremos todo lo que sea necesario para facilitarles su labor”, expresó el general Salamanca.

SOBRE LOS HECHOS

El director general de la Policía, general William René Salamanca, entregó detalles de cómo la fuerza pública atendió las manifestaciones y bloqueos en el Palacio de Justicia, indicó que a la 1:07 minutos de la tarde de ayer llamó al presidente la Corte Suprema de Justicia.

“Le pregunto magistrado como está la situación, como observa el escenario, si hay algún asomo de violencia que no tengo esa información yo puedo disponer atendiendo los protocolos del dialogo previo desalojar las personas del entorno del Palacio de Justicia, el presidente de la Corte me dice general Salamanca no es prudente hacerlo, yo le pido mesura, no hay ningún riesgo, no hay nada que nos preocupe”, dijo el general.

Siguió contando, “a eso de las 2:40 de la tarde decido desplazarme a la Corte Suprema de Justicia, al Palacio de Justicia, la Policía tuvo el control del Palacio de Justicia inclusive en su parte interna nunca estuvo en riesgo la vida y la integridad de los magistrados, ni de los funcionarios”.

“Observamos por las ventanas que no hay nada diferente a personas digamos lanzando arengas, pero sí nos enteramos que minutos antes había hubo un intento de unas personas de ingresar, intento que se neutralizo con las capacidades propias de la Policía (...) sobre las 4 pasadas de la tarde el presidente de la República ordena que la Policía intervenga”, señaló.

Puntualizó, “cuando el señor presidente ordena disponer de las actuaciones de la Policía, la Policía interviene, una intervención que duró siete minutos, lo cual permitió la salida de los magistrados y funcionarios”.

Las autoridades reiteraron que nunca estuvo en riesgo la vida de los magistrados, ni de los funcionarios de la Corte.