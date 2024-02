Víctima de retoma a Palacio de Justicia: es problemático comparar asedio con hechos del 85

Helena Duarte, una de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia en 1985, se pronunció en La W sobre la situación de asedio que se presentó este 8 de febrero en el edificio público.

“Fue poco elegante lo de las banderas del M-19, no fue muy oportuno. Hay muchas versiones, no estuve ahí, he oído que fue algo de pocos segundos, pero también he oído otras versiones. Sea como sea está claro que la violencia es el último método para lograr algo y que siempre hay que cuidar la independencia de los magistrados. Ellos tienen que trabajar con garantías, pero también es cierto que la ciudadanía tiene derecho a la protesta”, aseguró.

Así mismo, señaló que la situación actual del país es muy “preocupante”.

“La Fiscalía y la Procuraduría me parece que ahora son agentes de la oposición y están haciendo política, eso genera descontento obviamente, pero nunca hay justificación suficiente para llegar a la violencia”, añadió.

Por otro lado, considera que “parece un poco problemático compararlo con lo que pasó en el 85 (…) tenemos que estar mirando lo que sucede en la Fiscalía y por qué la Corte Suprema, ante esas circunstancias, uno puede interpretar que casi que están avalando a una fiscal que está señalada de proteger narcotraficantes, es ahí donde deberíamos poner el foco”.