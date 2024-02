En pleno Carnaval de Barranquilla, el Rey Momo 2024 estuvo en W Fin De Semana

Carnaval de Barranquilla. (Photo by CHARLIE CORDERO/AFP via Getty Images)

Juventino Ojito Palma, músico y productor musical, fue elegido como el Rey Momo de la nueva edición del Carnaval de Barranquilla y estuvo en W Fin De Semana para dar detalles de cómo avanza este tradicional festejo de la Costa Caribe colombiana.

“Esta mañana estamos en los preparativos del desfile de la Vía 40. Estamos contentos e invitando a todos a que vengan a Barranquilla a que disfruten el carnaval que será inolvidable”, dijo.

¿Por qué es tan importante el Rey Momo?

Ojito explicó que José Enrique De la Rosa, el primer Rey Momo, fue quien marcó la hoja de ruta y le dio el prestigio a este personaje que cada año alegra el Carnaval de Barranquilla junto a la reina.

“Se empezó a implementar en las primeras celebraciones en el siglo XIX (…). El Rey Momo presidió la fiesta y se implementó en el Carnaval como una parodia en donde se dan mensajes sobre la libertad de expresión y para entregarse a la rumba”, comentó.

Canción ‘La cumbia del Momo’

“Lo que pasó fue que cuando llegue a la inscripción iba como representante del grupo Tambó, cundo estaba esperando se me dio por preguntar que cuál de las canciones dedicadas al momo era la más recordada y me dijeron que no había ninguna. Entonces prometí que haría una canción dedicada a los reyes momos”, mencionó.

Finalmente, aseguró que la responsabilidad del Rey Momo es difundir el mensaje de la alegría del Carnaval.